Beavers viste de héroe de nueva cuenta y los Orioles barren a los Pirates

Baltimore, Estados Unidos.- Por segundo día consecutivo, el novato Dylan Beavers remolcó la carrera de la victoria para que los Baltimore Orioles se impusieran el jueves por 3-2 a los Pirates para completar una barrida de tres juegos y propinar a Pittsburgh su sexta derrota consecutiva.

En la apertura de la séptima entrada, Jackson Holliday conectó un sencillo y se robó su base 16 contra Colin Holderman (0-2). Luego, Gunnar Henderson recibió una base por bolas intencional con un out y Holderman dejó el juego después de ponchar a Emmanuel Rivera.

Beavers go-ahead ribbie uD83DuDE4C pic.twitter.com/rzm5XaaBfN — Baltimore Orioles (@Orioles) September 11, 2025

En su lugar ingresó Evan Sisk y Beavers lo recibió con un sencillo en cuenta de 3-2 para colocar el marcador de 3-2. El miércoles, Beavers conectó un sencillo que remolcó la carrera ganadora en la décima entrada para una victoria por 2-1.

Holiday anota la carrera del gane

Los Pirates se fueron al frente en el marcador en la primera entrada ante Cade Povich, cuando Jared Triolo conectó un sencillo y después anotó con un imparable de Nick Gonzales con dos outs para poner el 1-0.

Los Orioles igualaron rápidamente en el fondo de ese primer capítulo, cuando Jeremiah Jackson conectó un sencillo con un out ante Johan Oviedo y Henderson siguió con su doble 31, la cifra más alta de su carrera. Luego, Rivera sacó un rodado a primera que permitió timbrar a Jackson.

En el segundo episodio, Baltimore se fue al frente cuando Colton Cowser recibió base por bolas, se robó su décima base y anotó con un sencillo con dos outs de Coby Mayo. Pero los Pirates emparejaron las acciones con sexto jonrón en el año de Alexander Canario abriendo el tercer inning, un cañonazo de 409 pies al jardín izquierdo.

Akin se apuntó el salvamento

Povich permitió dos carreras y cinco hits en cinco y dos tercios de entrada. El novato Grant Wolfram (3-0) lanzó una séptima entrada en blanco para la victoria y Keegan Akin lanzó la novena para su quinto salvamento. Oviedo permitió dos carreras y cinco hits en cinco innings y dos tercios.

Fuente: Tribuna del Yaqui