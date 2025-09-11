Gausman lanza juego completo y los Blue Jays pintan de blanco a los Astros

Toronto, Canadá.- Kevin Gausman impartió una clase magistral sobre el montículo, al espaciar dos imparables a lo largo de nueve entradas completas y los Toronto Blue Jays pintaron de blanco a los Houston Astros, al derrotarlos por 6-0.

En el que fue el cuarto juego completo de su carrera, Gausman (10-10) ponchó a nueve y dio una base por bolas. La multitud de 41,224 aficionados se levantó para brindarle una ovación cuando salió para el noveno episodio. Hizo 100 lanzamientos, 79 de ellos strikes.

4th Career Complete Game

2nd Career CG Shutout



One of the greatest performances in franchise history.

Gausman retiró a los últimos 17 bateadores que enfrentó, seis de ellos por ponche. Los dos hits que permitió fueron sencillos. Jeremy Peña tuvo un hit para abrir el cuarto capítulo y avanzó a tercera con un sencillo de Carlos Correa con un out. Gausman escapó haciendo que José Altuve elevara a primera y ponchando a Jesús Sánchez.

Gausman festeja después de completar el encuentro

Los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a 47-25 en casa y 63-4 cuando anotan cinco o más carreras. Los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, han perdido cuatro series consecutivas, con marca de 4-8 contra los Angels, Yankees, Rangers y Blue Jays.

Toronto se encaminó a la victoria desde el primer capítulo, cuando George Springer abrió con un sencillo dentro del cuadro y anotó cuando Nathan Lukes conectó un doble contra la pared del jardín izquierdo. Lukes avanzó con un rodado y anotó cuando Barger sacó otro doblete.

HERE'S BABE uD83DuDC68uD83CuDFFB pic.twitter.com/ReGomQoEzw — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 11, 2025

Davis Schneider puso el 3-0 con un jonrón de apertura en el segundo, su undécimo de la campaña. Luego, Daulton Varsho conectó un triple para comenzar el cuarto y anotó con un elevado de sacrificio de Schneider.

Javier se llevó el descalabro

Cristian Javier (1-3) de Houston permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas, su segunda apertura perdedora consecutiva. Yordan Álvarez de Houston se fue de 4-0 con un ponche contra Gausman. Álvarez tiene 0 de 16 con nueve ponches en su carrera contra Gausman.

