Hay capitán mexicano para rato en Serie A; Johan Vásquez renueva con el Genoa

Genoa, Italia.- Las buenas actuaciones del mexicano Johan Vásquez en la zaga del Genoa le han valido para alcanzar una extensión de contrato que lo mantendrá ligado al club italiano por varias campañas más.

Así lo anunció el cuadro de la Serie A, quien de esta manera asegura la estancia del central mexicano en el equipo hasta junio del 2028, después de ganarse la confianza de sus compañeros y el cariño de la afición, convirtiéndose en referente.

El equipo aseguró la permanencia de su capitán

En sus redes sociales, el Genoa compartió un video con la recapitulación de las anotaciones del número 22 para hacer el anuncio y acompañó los posteos referentes a la renovación con la frase ''La muralla se queda aquí".

uD83EuDDF1 Otro uD835uDCC1uD835uDCB6uD835uDCB9uD835uDCC7uD835uDCBEuD835uDCC1uD835uDCC1uD835uDC5C en la uD835uDCF6uD835uDCFEuD835uDCFBuD835uDCEAuD835uDCF5uD835uDCF5uD835uDCEA uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/BzWoLdUAVv — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 11, 2025

El jugador oriundo de Navojoa, Sonora arribó al futbol italiano proveniente de los Pumas de la UNAM en 2021 y tras un breve paso por el Cremonese, logró afianzarse como titular con el conjunto rossiblú, al grado de ser nombrado como uno de los capitanes del equipo a partir de esta campaña 2025-26.

Desde su arribo al Genoa, el sonorense ha participado en 108 encuentros en los que ha marcado seis goles para su cuenta personal. Sus actuaciones sobre el terreno de juego y su carácter lo llevaron a ser galardonado al final de la temporada 24-25 con el Grifone d’Oro, un reconocimiento otorgado al mejor jugador del equipo en la temporada y que es votado por los aficionados.

El sonorense es titular indiscutible con el Tri

Este desempeño con el Genoa y su consistencia en el balompié europeo, la han asegurado también un puesto en la zaga de la Selección Nacional de México como uno de los hombres de mayor seguridad en la defensa para el técnico Javier Aguirre.

Con este acuerdo que le brinda más seguridad y estabilidad, Johan buscará mantener su buen nivel futbolístico y consolidarse como uno de los mejores defensores del Calcio y de esta manera, poder aspirar a un equipo con mayor protagonismo en el futbol italiano o europeo.

Cómo se dice uD835uDC82uD835uDC96uD835uDC93uD835uDC82 en español?? pic.twitter.com/uqiINdtCOk — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 11, 2025

De igual manera, le permitirá ponerse a punto para la Copa del Mundo 2026, en la que México está obligado a mostrar su mejor cuadro como uno de los anfitriones de la competencia.

