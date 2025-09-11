Jacob deGrom está feliz de regresar a Nueva York, aunque ahora como rival de Mets

Arlington, Estados Unidos.- A solo unas horas de volver a lanzar en el estadio en el que vivió algunos de sus mejores años en MLB, Jacob deGrom no puede ocultar su emoción.

El veterano de 12 campañas se dice emocionado de regresar a donde comenzó su carrera, el estadio donde hizo 109 de sus 245 aperturas en las Grandes Ligas y donde tuvo temporadas consecutivas ganadoras del Premio Cy Young con los New York Mets.

"Mets fans were always good to me"



Jacob deGrom is excited to make his return to Citi Field with the Rangers https://t.co/8otYilVoMr pic.twitter.com/fttRE4VY38 — SNY (@SNYtv) September 11, 2025

"Tiene un lugar especial en mi corazón", dijo deGrom al referirse al Citi Field. "Lancé mucho allí, y los fanáticos de los Mets siempre fueron buenos conmigo. Así que subir al montículo frente a esa multitud siempre fue una experiencia divertida". Ahora el espigado serpentinero descubrirá si eso es cierto cuando lance contra ellos.

DeGrom se enfrentará a los Mets el viernes por la noche por primera vez desde que se fue en la agencia libre después de la temporada 2022 y firmó con los Texas Rangers. Los equipos que compiten por los puestos de playoffs en sus respectivas ligas abren una serie de tres juegos el viernes.

El veterano lanzador está feliz de volver a Nueva York

"Con lo que hizo por los Mets, cuánto tiempo pasó allí, estoy seguro de que probablemente tendrá algunos recuerdos y emociones incluso antes de lanzar", dijo el manager de los Rangers, Bruce Bochy. "Será bien recibido, sin duda. Pero va a ser un gran juego, por lo que puede haber algunos abucheos dispersos allí".

deGrom, de 37 años (11-7, 2.78 ERA) fue el único jugador All-Star de los Rangers esta temporada. Sus 27 aperturas y 155 y dos tercios de entradas son la mayor cantidad desde su último Premio Cy Young en 2019, antes de la temporada 2020 acortada por la pandemia y luego una serie de años plagados de lesiones con Nueva York y Texas.

deGrom estará ahora en el dugout rival

"Lo principal de este año fue tratar de tomar la bola tantas veces como pudiera. No sabía cuántas veces sería eso... El objetivo es seguir adelante", dijo deGrom esta semana.

"Se ve muy bien. Estoy realmente gratamente sorprendido de lo bien que le ha ido este año porque, ya sabes", dijo Bochy. "Esto es mucho trabajo para él después de esa cirugía y no lanzar durante un par de años, casi tres... Sí, le ha ido muy bien".

A principios de esta campaña, deGrom estableció un récord para la franquicia de los Rangers con 14 aperturas consecutivas de al menos cinco entradas y sin permitir más de dos carreras. Ese mismo lapso fue la racha más larga de cualquier abridor tradicional (sin incluir a los abridores) en la era moderna desde 1900 de no permitir más de seis hits y dos carreras en un juego, según STATS.

También estuvo lo más cerca posible de un juego sin hits al permitir solo un sencillo de apertura en la octava entrada el 25 de junio en Baltimore, un mes después de la única apertura en su carrera sin un ponche.

Jacob deGrom will make his long-awaited return to Citi Field on Friday.



His opponent? Mets rookie phenom Jonah Tong uD83DuDC40 pic.twitter.com/kHsJWEem8X — MLB (@MLB) September 10, 2025

En las dos campañas anteriores, cuando Texas jugó contra los Mets, deGrom se estaba recuperando de la cirugía Tommy John que tuvo después de solo seis aperturas en su debut con los Rangers. Fueron a Nueva York a fines de la temporada 2023 antes de ganar su primer campeonato de la Serie Mundial ese otoño, y organizaron una serie de tres juegos en Arlington el año pasado.

En su última apertura en Citi Field, deGrom tuvo 13 ponches en cinco entradas sin decisión en la victoria de los Mets sobre Pittsburgh el 18 de septiembre de 2022. Su debut en las Grandes Ligas también estuvo allí, cuando lanzó siete entradas y permitió la única carrera en una derrota por 1-0 en la Serie del Subway ante los Yankees el 15 de mayo de 2014.

Texas (77-70) ha ganado 15 de sus últimos 20 juegos y está siete juegos por encima de .500 por primera vez esta temporada. Los Rangers irán de Nueva York a Houston para tres juegos contra los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, y también están tratando de superar a su enemigo divisional Seattle por el último comodín de la Liga Americana.

Es poco probable que los Mets alcancen a Filadelfia por el título del Este de la Liga Nacional, pero están tratando de mantenerse al frente en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

"Todos estos partidos para nosotros son muy importantes. Lo mismo para ellos", dijo deGrom. "Así que va a ser divertido. Tenemos que ganar, ellos tienen que ganar. Va a ser una atmósfera de playoffs".

Fuente: Tribuna del Yaqui