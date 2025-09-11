Johan Vásquez renueva con el Genoa, Memo Ochoa consigue equipo y más noticias en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Eres amante de los deportes y te gusta mantenerte informado pero sin perder el tiempo? Quédate a leer TRIBUNA, porque a continuación te presenta el resumen más completo sobre el mundo deportivo, para que siempre te mantengas al tanto de lo que pasa en tu disciplina favorita o con los deportistas que más sigues. Hoy en Tribuna Top 3 Deportes conocerás cuál es el futuro del sonorense, Johan Vásquez, en el futbol de Italia.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

O'Ward practica en equipo de F1

El piloto mexicano, Patricio O'Ward, realizó una sesión de pruebas con un monoplaza de McLaren de especificaciones anteriores, previo a su participación en el Gran Premio de México 2025.

Memo Ochoa jugará en Chipre

Después de semanas de incertidumbre, Memo Ochoa consiguió cerrar un contrato. El portero mexicano jugará con el Limassol de Chipre, equipo que ha participado en Champions League y Europa League.

El sonorense Johan Vásquez seguirá en Italia

El sonorense Johan Vásquez seguirá jugando en Italia, al menos hasta 2028, debido a que firmó una extensión con el Genoa. La carrera del mexicano en el viejo continente comenzó en la temporada 2021-2022 cuando arribó a la Serie A de Italia.

Fuente: Tribuna del Yaqui