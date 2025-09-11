Judge conecta dos jonrones y empata a DiMaggio en lista histórica de cañoneros de Yankees

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Judge disparó par de cuadrangulares en sus primeros dos turnos con el madero en el último juego de la serie entre los New York Yankees y los Detroit Tigers, y con ello igualó al jardinero del Salón de la Fama Joe DiMaggio en el cuarto lugar de cañoneros en la historia de la franquicia.

Con el presidente Donald Trump sentado en una suite por el lado de la tercera base, el capitán de los Mulos conectó el jonrón número 361 de su carrera en la tercera entrada el jueves por la noche, y con ello igualó a DiMaggio.

Judge matches Joe DiMaggio with his 361st Career Homer uD83DuDC68???#AllRise pic.twitter.com/8GYJRD2BCc — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

El cañonazo llegó al conectar una bola rápida en cuenta de 1-0 de Sawyer Gipson-Long, y lo envió a la parte posterior del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo-central para su segundo jonrón del juego.

El cuadrangular solitario le dio a Nueva York una ventaja de 4-1. El jonrón número 46 de la temporada de Judge tuvo una velocidad de salida de 114.9 millas por hora y viajó 434 pies.

El segundo batazo de Judge elevó su promedio de bateo, el mejor de todas las Grandes Ligas a .322, tres puntos por delante del campocorto novato de los Athletics, Jacob Wilson.

Previamente, Judge conectó el jonrón 360 en la primera entrada, un batazo de 413 pies ante Tyler Holton que puso a Nueva York arriba 1-0. Holton y Gipson-Long se convirtieron en los lanzadores 272 y 273 en permitir un jonrón a Judge, quien tiene seis juegos de múltiples jonrones esta temporada.

'El Juez' dictó par de sentencias ante los Tigers

El martes por la noche, el dos veces Jugador Más Valioso rompió un empate con el receptor del Salón de la Fama, Yogi Berra, en el quinto lugar en la lista de por vida de Nueva York, en una derrota por 12-2 cuando conectó un jonrón solitario ante Casey Mize en la primera entrada.

Los toleteros del Salón de la Fama Babe Ruth (659 jonrones), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) son los únicos jugadores por delante de Judge en la tabla de jonrones de por vida de los Yankees.

Fuente: Tribuna del Yaqui