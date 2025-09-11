La 'Tribu' se prepara para una nueva temporada en la LAMP; así es el rol de juegos para Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Los equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico están comenzando a afinar detalles para afrontar la temporada 2025-2026 y 'La Tribu' no es la excepción; los Yaquis de Obregón afrontarán su temporada número 78, con un rol de juegos plagado de acción a lo largo de las 10 plazas pertenecientes al circuito invernal de beisbol en México.

La novena cajemense iniciará su campo de entrenamiento el próximo lunes 15 de septiembre; se espera que comiencen a reportar los peloteros novatos y jugadores que ya hayan terminado su compromiso en otras ligas. El club se trasladará a Tucson, Estados Unidos, para integrarse a la Mexican Baseball Fiesta, que forma parte de la pretemporada para varias organizaciones en la liga, como los Naranjeros de Hermosillo y los Águilas de Mexicali.

Ya en el arranque de la LAMP, los Yaquis se enfrentarán en la Serie Inaugural a los Cañeros de Los Mochis, los días 14 de octubre en el Estadio Chevron Park y el 15 del mismo mes, el conjunto sinaloense devuelve la cortesía, celebrando el primer encuentro de la temporada en el Estadio Yaquis.

Series clave para los Yaquis de Obregón en la temporada 2025-2026

El primer fin de semana que los Yaquis tendrán acción en casa es inmediato a la ceremonia inaugural, pues del 17 al 19 de octubre, 'La Tribu' recibirá a los Venados de Mazatlán.

que los Yaquis tendrán acción en casa es inmediato a la ceremonia inaugural, pues del 17 al 19 de octubre, 'La Tribu' recibirá a los Venados de Mazatlán. Los comandados por Gabe Álvarez tendrán su primera incursión ante su acérrimo rival y el otro equipo sonorense que aún perdura, los Naranjeros de Hermosillo , los días 21, 22 y 23 de octubre.

tendrán su primera incursión ante su acérrimo rival y el otro equipo sonorense que aún perdura, los , los días 21, 22 y 23 de octubre. Una de las series más llamativas del año será cuando los Yaquis de Obregón visiten por primera ocasión al Tucson Baseball Team , los días 24-26 de octubre.

, los días 24-26 de octubre. Los Yaquis visitan la capital sinaloense en su primera serie contra Tomateros de Culiacán , los días 31 de octubre y 1-2 de noviembre.

, los días 31 de octubre y 1-2 de noviembre. El campeón de la LAMP, Charros de Jalisco , visita el Estadio Yaquis los días 4, 5 y 6 de noviembre.

, visita el Estadio Yaquis los días 4, 5 y 6 de noviembre. Los Yaquis de Obregón visitan tierras nayaritas para enfrentarse a los Jaguares por primera ocasión en la historia, el próximo 14-16 de noviembre.

La serie en la que los Naranjeros visitan el Estadio Yaquis, a partir del 25 de noviembre, marca el arranque de la Segunda Vuelta .

. El 28-30 de noviembre se contará con la primera visita del Tucson Baseball Team a Cajeme.

Jaguares de Nayarit jugarán en la casa de los Yaquis los próximos 19-21 de diciembre.

jugarán en la casa de los Yaquis los próximos 19-21 de diciembre. La tradicional Serie Navideña regresa a Ciudad Obregón, cuando los Yaquis reciban a los Venados, el 25, 26 y 27 de diciembre.

regresa a Ciudad Obregón, cuando los Yaquis reciban a los Venados, el 25, 26 y 27 de diciembre. El rol de juegos se cierra en la capital sonorense, con la última serie del año entre los Yaquis y los Naranjeros, el 28, 29 y 30 de diciembre.

Este es el rol de juegos completo para Yaquis de Obregón en la Temporada 2024-2025

Luego de que finalicen los encuentros del 30 de diciembre, se dará paso al primer draft del año, con los preparativos para afrontar los Playoffs 2026 de la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui