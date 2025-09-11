LAMP: Juan Uriarte viene a darlo el 100 por ciento con los Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el pasado lunes los Cañeros de Los Mochis comenzaron con sus actividades de pretemporada, y conforme la semana ha avanzado, diferentes peloteros han reportado a los entrenamientos, como es el caso del experimentado Juan Uriarte.

El cañonero está de regreso con los de la nación verde y entrevista para el club; confesó que viene a darlo todo y sumar desde el primer día. "Somos una familia, ya nos conocemos desde hace años, desde chicos y, pues, más que nada ayudarnos; hay muchas cosas que jugando no miramos y que los demás desde afuera pueden ver. Como te decía, hay mucha armonía y estamos para ayudarnos y entre todos sacar el trabajo".

uD83DuDC9A? ¡Ya está la lista verde!

Los Cañeros llamaron a 84 jugadores para el campo de entrenamientos este 8 de septiembre uD83DuDE4C



uD83DuDC49 Entre ellos, 10 extranjeros uD83CuDF0E y 11 invitados que buscarán ganarse un lugar en el equipo.

Aquí la nota completa: https://t.co/eKbTvlJmir#GreenPower pic.twitter.com/nxeIpXEh1D — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) August 25, 2025

La lluvia que se registró el miércoles 10 de septiembre por la tarde obligó a los Cañeros a que este jueves hicieran su acondicionamiento físico en el estacionamiento del Chevron Park. "El calor está fuerte, pero es de suma importancia estar aquí preparándonos. No hace mucho que terminamos las actividades, pero creo que entre más rápido agarremos condición de nuevo, creo que mejor", dijo el recién llegado Uriarte.

El nativo de Los Mochis confesó estar muy contento de volver a lo que considera su casa y más debido a que hará lo mucho que disfruta, que es vestir los colores verdes. "Me siento como en familia, ya todos aquí nos conocemos; lo que caracteriza al equipo es que la armonía siempre está ahí, las bromas, los chistes y la llevadera".

El 2024 fue algo complicado para el mexicano, ya que tuvo algunos problemas de lesiones que le impidieron rendir al cien por ciento, por lo que, además del trabajo físico, para este torneo también trabajará el aspecto mental.

"Me he enfocado en conocerme a mí mismo, qué es lo que me funciona y lo que no, y qué es lo que tengo que hacer para ser más consistente, para estar saludable, pues solo estando saludables podemos aportar nuestro granito de arena", dio a conocer el pelotero en entrevista.

Día 4uD83DuDC9A?



Nada nos detiene.. pic.twitter.com/QYKZCF3AaF — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) September 11, 2025

Uriarte está presupuestado para defender la receptoría junto a otros talentos mochitenses y señaló que para él es una oportunidad de mejorar y a la vez compartir su experiencia, además de hacer feliz a una afición 100 por ciento beisbolera.

Fuente: Tribuna del Yaqui