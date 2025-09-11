Saúl 'Canelo' Álvarez "Esta pelea ante Terence Crawford es muy importante para mí"

Las Vegas, Estados Unidos.- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford protagonizan la pelea más atractiva del año este sábado en Las Vegas para el mundo y este jueves en conferencia de prensa, el pugilista que pondrá en riesgo todos los campeonatos del mundo de las 168 libras, dijo sentirse motivado de afrontar este nuevo reto.

"Esta pelea es muy importante para mí. Sin duda, es una de las peleas más importantes de mi carrera", declaró el de Guadalajara, quien volverá a estelarizar un combate en las fechas patrias. Por su parte, el estadounidense confesó que, a pesar de subir dos divisiones, tiene la confianza de que derrotará al mexicano. "Prepárense para la sorpresa, seré el primer boxeador en la historia que será indiscutido en tres categorías diferentes", comentó.

"Canelo no quiere perder contra alguien que sube dos categorías de peso. Sabes, no quiere que un boxeador más pequeño lo destrone de su estatus indiscutible. Terence Crawford quiere subir y lograr todo eso", igualmente declaró el rival del tapatío para los medios.

Saúl viene de una victoria sobre William Scull el 3 de mayo, cuando recuperó su estatus indiscutible en la categoría de 168 libras, pero en dicho combate no tuvo su mejor desempeño, al lanzar en algunos episodios menos de 10 golpes, pero ahora ante Crawford entiende que se tratará de otro tipo de duelo.

Mientras que su oponente no pelea desde el 24 de agosto, cuando derrotó a Israil Madrimov en Los Ángeles. En esa ocasión, el también conocido como 'Bud' dejó la división welter para saltar a superwelter, por lo que llegará a las 168 libras el sábado, con solamente un combate en las 154 libras.

Por una asistencia histórica

El choque lo tiene todo para ser histórico, por eso ambos pugilistas subirán al ring en el Allegiant Stadium, que tiene casi el triple de capacidad que la T-Mobile Arena y el triple que el MGM Grand Garden Arena, pero considerando que Álvarez sigue como el imán más taquillero del deporte individual en Estados Unidos, se tiene presupuestada una asistencia de 70 mil personas.

"¿Quién más podría hacer una megapelea con Terence Crawford, aparte de Canelo Álvarez? ¿Quién? ¿Quién más aparte de Canelo Álvarez? Va a ser genial, sobre todo al recordarlo. Y para mí, lograr esa victoria y esa magnitud, será fantástico", reveló el invicto en 41 peleas.

