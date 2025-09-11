Sonorenses buscan poner en alto el nombre de México en torneos internacionales

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente, el talento sonorense se hace notar en planos internacionales, pues 10 representantes del estado fueron llamados para defender los colores verde, blanco y rojo, en sus respectivas disciplinas.

Se trata de Ana Consuelo Aguayo y Javier Vivian, que forman parte de la selección que verá actividad en el Campeonato Continental de Flag Football de IFAF América. Mientras que ocho son parte del equipo de softbol Sub 23 que competirá en el Panamericano.

Arderá el emparrillado

Consuelo Aguayo, originaria de Hermosillo, Sonora, viene de brillar en el mundial de Flag Football de China el mes pasado y quiere volver a sobresalir en el Campeonato Continental Femenil, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre.

Consuelo y Javier son nuevamente convocados

Mientras que el obregonense Javier Vivian, quien fue formado por los Potros del Itson y pieza de Borregos de la Ciudad de México, intentará consolidarse como una pieza clave de la selección, en tierras canaleras.

Los dos sonorenses y el resto de integrantes del conjunto nacional le harán frente a potencias como Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de pelear la corona del continente y llegar como favoritos al Mundial 2026 en Alemania.

Artillería pesada

Por otra parte, ocho sonorenses, siete de ellos peloteros y el manager, estarán en la selección mexicana de softbol categoría Sub 23 que saltará a escena en el Panamericano varonil a desarrollarse en La Pampa, de Argentina, entre el 13 y 20 de septiembre.

Los jugadores convocados son Carlos Parra González, José Manuel Contreras, Manuel Alejandro Zepeda Córdova, David Antonio Díaz Miranda, Alejandro García Fierro, Christian Alejandro del Valle Enríquez y el jardinero Miguel Ángel Leyva Espinoza. La novena será dirigida por el sonorense Carlos Parra Trujillo, que intentará clasificar al equipo al mundial. Sonora presente en la selección

Cabe destacar que en el torneo participarán ocho selecciones: México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela, en busca de cuatro plazas para el máximo evento internacional, que se celebrará en Sincelejo, Colombia, del 25 de abril al 3 de mayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui