Todo lo que debes saber sobre el AEL Limassol, nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa

Limassol, Chipre.- El reciente mercado de fichajes ha sido complicado para el portero mexicano, Guillermo Ochoa Magaña, quien tiene como objetivo jugar su sexto Mundial. Diversos reportes dieron por hecho que el canterano americanista sería nuevo jugador del Burgos CF, equipo de la segunda división de España, sin embargo, se indicó que el trato se vino abajo en el último minuto por desacuerdos en el contrato. El guardameta también consideró volver a la Liga MX y el Mazatlán FC fue uno de los clubes más interesados, inclusive se llegó a hablar de la posibilidad de arribar al Ascenso MX.

De acuerdo con información de diferentes medios como Récord, Memo Ochoa tiene nuevo equipo y es el AEL Limassol, que juega en la primera división de Chipre. Esta decisión le ofrecerá continuidad deportiva, necesarias oportunidades de juego y visibilidad europea, elementos clave para aspirar a ser convocado nuevamente al Tri. El cancerbero llega a esta nueva aventura con mucha bagaje por el Viejo Continente, jugando en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal, además de experiencia en competencias como la UEFA Europa League.

¡OFICIAL!



Guillermo Ochoa es nuevo jugador del AEL Limassol.



Paco Memo jugará en la Primer División de Chipre.

AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa

El AEL Limassol es uno de los equipos más antiguos y ganadores de Chipre y actualmente es dirigido por el italiano Paolo Tramezzani. Fundado el 4 de octubre de 1930 en la ciudad de Limassol, el nuevo club de Ochoa juega en el Alphamega Stadium, además en su amplio palmarés cuenta con seis campeonatos de liga, siete Copas de Chipre y cuatro Supercopas nacionales. A lo largo de su historia, 'Los Leones' han protagonizado intensas rivalidades con APOEL, Omonia y Anorthosis.

¡UNA BELLEZA! uD83EuDD29



Así luce el Alphamega Stadium, la casa del AEL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa. uD83CuDFDF?



¿Cómo le irá a ‘Memo’ en Chipre? uD83CuDDE8uD83CuDDFE pic.twitter.com/05n2DGXsON — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 11, 2025

Aunque una etapa de grupos de UEFA Champions League, el conjunto de Limassol sí ha jugado las rondas clasificatorias, así como eliminatorias previas de la Europa League. Su afición, reconocida por su pasión y tamaño, hace del AEL Limassol un club símbolo del fútbol chipriota. Por sus filas han desfilado jugadores y entrenadores históricos que le regresaron el protagonismo con un título de liga en 2012, esto tras 44 años sin ganar un trofeo.

El vínculo de Memo Ochoa con AEL Limassol representa más que un contrato más: es la oportunidad de continuar una carrera ilustre, seguir en competencia y de repetir la hazaña de representar a México en otra Copa del Mundo. El equipo chipeotra le brinda una plataforma europea que, si bien es exigente, es ideal para demostrar que a los 40 años sigue vigente bajo los tres palos y podrá ser seguido por el entrenador de México, Javier Aguirre.

Hoy se anunció oficialmente el nuevo club en el que jugará Memo Ochoa. Con 40 años de edad, el histórico portero mexicano alcanzó un acuerdo con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre. Será su sexta Liga en Europa. Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y, ahora, Chipre.

Fuente: Tribuna del Yaqui