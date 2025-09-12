Adiós a las canchas; Jesús 'Chuy' Corona revela fecha para su retiro del futbol profesional

Ciudad de México.- Un histórico arquero de la Liga MX y titular de la Selección Mexicana por muchos encuentros, ha anunciado la fecha definitiva para despedirse de las canchas y será contra el equipo que defendió la mayor parte de su carrera; José de Jesús Corona anunció mediante un video en redes sociales que ha tomado la decisión de colgar los guantes y retirarse en el encuentro entre el Tijuana y el Cruz Azul.

A pesar de estar inscrito con el club de la frontera, 'Chuy' no ha visto actividad en el actual torneo, pues la titularidad en el equipo le fue otorgada a 'Toño' Rodríguez, mientras que Jorge Hernández fue designado como el cancerbero suplente; los últimos encuentros en los que Corona tuvo actividad fueron durante el Clausura 2025, pues durante ese torneo fue titular en tres partidos, aunque sus números dejaron mucho que desear, ya que le anotaron un total de nueve goles.

Es por eso que José de Jesús afrontó el Apertura 2025 con la clara idea de que se podría tratar como el último torneo dentro de su carrera profesional en las canchas y, tras una serie de rumores, el mismo cancerbero salió a admitir que es momento de dejar atrás su etapa como jugador profesional y el último partido que disputará será contra el equipo al cual perteneció por 14 años y donde obtuvo su único título de la Liga MX.

Muy agradecido con la directiva de Xolos que me da esa oportunidad; me siento muy honrado y, si se da el partido del 28 de septiembre, sé que estaría muy agradecido y sé que marcaría el final de mi carrera".

De igual manera, aseguró sentirse nervioso, pero a la vez honrado con la familia Hank (dueños de Xolos de Tijuana) por permitirle retirarse en contra del equipo que lo hizo campeón. "Cruz Azul es el equipo con el que estuve más años en primera división, por lo que le tengo un gran cariño a la afición; yo creo que fue la manera para estar cercano a ellos. Me pone contento y muy emotivo".

El encuentro que marcará el final de la carrera para José de Jesús Corona será cuando los Xolos de Tijuana reciban al Cruz Azul en el Estadio Caliente, encuentro perteneciente a la jornada 11 del Apertura 2025; el partido que servirá como la despedida de 'Chuy' está programado para las 20:05 horas (horario CDMX).

