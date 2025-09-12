Bibee lanza toda la ruta y los Guardians pintan de blanco a los White Sox

Cleveland, Estados Unidos.- Tanner Bibee admitió un par de hits a lo largo de nueve entradas al lanzar la primera blanqueada de Cleveland en seis años, y David Fry y Ángel Martínez jonronearon en la victoria de los Guardians por 4-0 sobre los Chicago White Sox el viernes por la noche.

Bibee (10-11), quien recorrió la distancia por segunda vez esta temporada, ponchó a 10 y no otorgó base por bolas. La primera blanqueada de su carrera fue la primera de un lanzador de Cleveland en un juego de nueve entradas desde Zach Plesac contra los Angels el 10 de septiembre de 2019.

El derecho permitió sencillos consecutivos a Chase Meidroth y Will Robertson con un out en el tercero antes de que Mike Tauchman conectara un rodado para una doble matanza. Permitió dos corredores en base desde allí, en un error en el sexto y un bateador golpeado en el noveno.

Cleveland no logró conectar un hit ante Martín Pérez hasta que Fry bateó su octavo jonrón, un cañonazo con dos outs al jardín izquierdo para una ventaja de 1-0 en el cuarto.

En el quinto capítulo, Jhonkensy Noel conectó un sencillo con un out y anotó con otro imparable de Austin Hedges con dos outs para una ventaja de 2-0. Nolan Jones sacó un sencillo productor después de que Gabriel Arias conectó un doble con dos outs para poner el 3-0. Martínez conectó su jonrón 11 ante Steven Wilson en el octavo para coronar el marcador.

Bibee festeja con Hedges después de finalizar el juego

Pérez (1-5) permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas y dos tercios. No ha ganado desde marzo, cuando lanzó seis entradas sin hits en su primera apertura, una victoria por 9-0 sobre los Twins. Tiene marca de 0-4 en seis aperturas desde que se perdió cuatro meses por inflamación en el codo izquierdo.

El receptor novato de los White Sox, Kyle Teel, se fue de 4-0 para poner fin a una racha de 20 juegos en base. José Ramírez está bateando solo .095 (4 de 42) contra Chicago esta temporada, pero los Guardians han ganado nueve de 11 juegos.

Fuente: Tribuna del Yaqui