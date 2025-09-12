¡Bombazo a la Liga MX! Rayados de Monterrey hace oficial la llegada de jugador europeo

Ciudad de México.- La Liga MX se sigue estableciendo dentro de las ligas más populares en el mundo, pues a lo largo del año se han oficializado la llegada de varios futbolistas que cuentan con gran paso dentro del balompié mundial; los Rayados de Monterrey siguen sumando elementos importantes, pues hicieron oficial la llegada del francés Anthony Martial, el cual cuenta con un gran palmarés en el viejo continente.

Anthony Jordan Martial es un futbolista nacido en Massy, Francia, tiene 29 años y cuenta con más de trece temporadas en el futbol profesional de Europa. Sus primeros minutos los disputó con el Olympique de Lyon durante la fase de grupos en la UEFA Europa League 2012; en la Ligue 1, debutó el año siguiente, disputando solo tres partidos, terminando en el tercer puesto de la competencia.

Sus mejores años militando en el futbol de Europa los vivió con el Manchester United, al cual llegó durante la temporada 2015-2016, con un contrato de cuatro años y 80 millones de euros, concretando el pase más caro para un jugador sub-20. Con los 'Red Devils' logró ser campeón de la Europa League en una ocasión, conquistó dos veces la FA Cup, dos campeonatos de Copa de Liga y uno de la Supercopa de Liga de Inglaterra.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!uD83CuDDEBuD83CuDDF7uD83DuDE4CuD83CuDFFC



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!uD83CuDFDF?uD83DuDC99 pic.twitter.com/gmD31hwFVG — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

También tuvo un breve paso por el Sevilla y AEK Atenas FC, equipo del cual proviene; el francés pasó los exámenes médicos en la sultana del norte, apenas la mañana del 12 de septiembre, y el club oficializó su firma en cuestión de horas con un comunicado en sus redes sociales. "Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos; llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul".

Martial se convirtió en el primer jugador francés en firmar con los Rayados de Monterrey; el multicampeón de Europa se integrará a la 'Pandilla' en la próxima semana y podrá hacer su debut en el Apertura 2025, cuando los regios reciban en el Estadio BBVA a las Águilas del América, encuentro perteneciente a la jornada 9 de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui