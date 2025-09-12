'Canelo' se enfrentará a Crawford, hijo de Ronaldinho jugará en Inglaterra y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo está listo para la pelea entre 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford este próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas. Conoce los detalles de esta y otras noticias a través del Tribuna Top 3 Deportes; en este resumen informativo podrás conocer las noticias más interesantes de tus deportistas y disciplinas favoritas. ¡Quédate y no te pierdas la mejor información sobre el mundo deportivo.
Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes
El hijo de Ronaldinho firmó con equipo inglés
João Mendes, el hijo del astro brasileño Ronaldinho, jugará a sus apenas 20 años en un equipo inglés. El joven fue presentado como nuevo jugador del Hull City, donde formará parte del equipo Sub-21.
Trout pegó HR de nuevo
Mike Trout acabó con la sequía de cuadrangulares que venía manejando durante los 28 últimos juegos. El estrella de Los Angeles Angels llegó a 399 HR en su vida, luego de conectar jonrón durante una visita en la casa de los Seattle Mariners.
'Canelo', listo para enfrentar a Crawford
¡Todo está listo! Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará este sábado a Terrence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. Ambos boxeadores lograron vencer a la báscula con pesos idénticos, por lo que ya están listos para su batalla en la división de los supermedianos.
Fuente: Tribuna del Yaqui