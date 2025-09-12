Cowboys buscan renacer cuando se midan a los Giants en la Semana 2 de la NFL

Arlington, Estados Unidos.- Dak Prescott y los Dallas Cowboys estuvieron a punto de vencer a los campeones del Super Bowl como visitantes en el primer partido de la NFL hace cuatro años.

Después de eso, el mariscal de campo y su equipo resurgieron para conseguir seis victorias consecutivas en su camino al primero de tres viajes consecutivos a los playoffs.

Y cual deja vu, esta campaña Dallas ha tenido el mismo comienzo antes del primer partido en casa del domingo contra los New York Giants (0-1) después de perder ante los Philadelphia Eagles 24-20 en la Semana 1.

En su regreso de un desgarro en el tendón de la corva que lo dejó fuera de los últimos nueve juegos de 2024, Prescott tuvo una buena y los Cowboys (0-1) se mantuvieron cerca en su primer juego sin Micah Parsons, solo una semana después de que el cazamariscales estrella fuera enviado a Green Bay en un sorprendente intercambio que siguió a un largo estancamiento contractual.

Prescott tuvo mucha presión ante los campeones

"Este es un grupo joven, dirigido por los veteranos mayores adecuados que tienen mucha confianza", dijo Prescott. "Y también le doy crédito a los entrenadores, poniendo a los muchachos en la posición correcta para darles confianza, construyendo su confianza durante toda la temporada baja. Creo que este es un equipo que puede ser muy, muy bueno".

El primer partido de temporada también fue una especie de repetición para Russell Wilson, pero no en el buen sentido después de una campaña mediocre en Pittsburgh que siguió a un récord perdedor durante tres años: el último en Seattle y dos más en Denver para el mariscal de campo 10 veces seleccionado al Pro Bowl y ganador del Super Bowl.

Wilson tampoco tuvo suerte en su debut con su nuevo equipo

El domingo pasado, los Giants se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NFL en tener una tercera apertura consecutiva sin anotar un touchdown en la derrota por 21-6 ante Washington, un juego en el que Wilson completó solo 17 de 37 para 168 yardas y fue capturado dos veces.

"Creo que aceptas el desafío", dijo Wilson, el jugador de 36 años en su temporada 14. "No creo que huya de los desafíos. Es solo permanecer juntos, mantenerse optimistas, mantenerse positivos. Pero también, comprender que hay cosas que tenemos que hacer mejor y resolver esas cosas todos los días".

Fuente: Tribuna del Yaqui