Cruz Azul volverá al Estadio Azteca; ya hay fecha para el regreso de la 'Maquina'

Ciudad de México.- Una de las mayores incógnitas para los seguidores del Cruz Azul era sobre en qué estadio volverían a ser locales luego de que el Estadio Azteca sea entregado al terminar su proceso de remodelación; un alto funcionario en la compañía que administra el 'Coloso de Santa Úrsula' confirmó que la 'Máquina' seguirá disputando sus encuentros como local en el ahora llamado Estadio Banorte y hasta confirmó la fecha de su regreso al inmueble más emblemático del futbol en el país.

El inmueble que cambiará su nombre por contratos publicitarios se encuentra cerrado desde mayo del 2024 debido a que se encuentra en un proceso de remodelación total para albergar su tercera Copa del Mundo; el 'Coloso de Santa Úrsula' recibirá una inversión total de más de 3 mil millones de pesos, usados en la instalación de un césped híbrido de última tecnología, así como pantallas LED, nuevo equipo de sonido, áreas VIP y un aumento de su capacidad, entre otras cosas.

El Cruz Azul estuvo compartiendo inmueble con las Águilas del América luego de que el Estadio Azul (ahora Estadio Ciudad de los Deportes) se declarara no apto para recibir encuentros de la Liga MX desde el 2018. A partir de ahí, los clubes se estuvieron turnando los fines de semana para albergar sus encuentros de locales en el estadio más emblemático del país; desde hace un par de semanas, comenzaron a circular los rumores sobre cuándo sería el regreso de los de Coapa al Azteca, mas no se sabía qué futuro le deparaba al Azul.

Es por eso que se le cuestionó a Félix Aguirre, director del ahora Estadio Banorte, sobre cuáles son los planes para el inmueble luego de terminar su incursión en la justa mundialista; el administrador del estadio reveló que los equipos podrán hacer uso de él a partir del Apertura 2026, es decir, en el segundo semestre del siguiente año.

Tenemos contrato con Cruz Azul. Postmundial, ambos (América y Azul) estarán en el Estadio Banorte. Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten en los calendarios".

También, aseguró que el inmueble se encontrará listo para la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo el 11 de junio del 2026, asegurando que las obras se encuentran en tiempo y forma. "Vamos muy bien, en tiempo y forma en la remodelación. No estamos adelantados ni atrasados, sino exactamente donde deberíamos estar".

