David Faitelson lanza dardo a Javier 'Chicharito' Hernández luego de críticas a Memo Ochoa

Ciudad de México.- David Faitelson sigue criticando y arremetiendo contra el histórico delantero de la Selección Mexicana, Javier 'Chicharito' Hernández, luego de su deficiente nivel mostrado en los últimos torneos de la Liga MX con el 'Rebaño Sagrado', pues aprovechó la oportunidad de criticar al tapatío luego de un pequeño debate en redes sociales con su excompañero de ESPN, Sergio Dipp, luego de que este hablara de la actualidad de Memo Ochoa.

El arquero mexicano fue tendencia en las últimas semanas, luego de que no pudiera conseguir algún acuerdo con un club desde mayo, a pesar del acercamiento con diversos equipos en el futbol europeo. Apenas el 11 de septiembre, se anunció la llegada de Ochoa Magaña al AEL Limassol FC, el cual milita en la Primera División de Chipre.

A pesar de que no pudo establecer un contrato con un club de primer nivel, Ochoa se mantendrá vigente con sus esperanzas de ser convocado con la Selección Mexicana y asistir a la Copa del Mundo 2026, ya que uno de los requerimientos principales establecidos por el mandamás del 'tricolor', Javier Aguirre, era permanecer en algún club y tener actividad constante.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDSELECCIÓNuD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDEA8GUILLERMO OCHOA, EN RIESGO SU SEXTO MUNDIALuD83DuDEA8



Javier Aguirre ha sido claro durante la conferencia de prensa previo al duelo vs Japón.



Si Memo Ochoa quiere llegar a su sexto Mundial, necesita encontrar equipo!!!



“YO NO REGALO NADA”.@TUDNMEX pic.twitter.com/cgQ82HUtsi — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 6, 2025

Luego del anuncio del conjunto chipriota, muchos periodistas especializados sugirieron que el tiempo útil en cancha para Memo Ochoa había llegado a su fin; uno de ellos fue el reportero y conductor de ESPN, Sergio Dipp, el cual dedicó un espacio dentro de la televisora para sentenciar que los mejores años para el cancerbero azteca ya habían pasado. "El futbol ya lo retiró; es una obsesión para ir a su sexto mundial, aunque el futbol ya lo dejó".

uD83DuDCA2 "Ochoa no se ha dado cuenta que el futbol ya lo dejó"



Ojo a lo que dice @SergioADippW pic.twitter.com/sJqx1zZENo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 11, 2025

Faitelson no dudó en replicar un fragmento de la transmisión, acompañado de un corto pero contundente mensaje; el periodista israelita, a sabiendas de que Dipp mantiene una relación cercana con Hernández, sugirió que el 'Chicharito' y Ochoa se encuentran en una situación muy similar. "Sí, en cambio, el 'Chicharito' está como nuevo", se lee en el comentario realizado por el periodista de TUDN.

Las publicaciones de ambos se llenaron de comentarios con opiniones divididas; algunos le daban la razón a Faitelson y otros más argumentaban que Hernández se mantiene en un equipo sin necesidad de querer asistir al Mundial 2026, como es el caso de Guillermo Ochoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui