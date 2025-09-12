¡De regreso a Europa! Javier 'Chicharito' Hernández estaría cerca de jugar en Inglaterra

Ciudad de México.- De manera sorpresiva, un jugador mexicano que estableció sus mejores años en Europa está cerca de regresar al viejo continente, a pesar de que en la actualidad no ha tenido un gran paso en la Liga MX; Javier 'Chicharito' Hernández está en la mira de un club y podría regresar al futbol de Inglaterra, luego de haber militado para el Manchester United por más de cinco años.

Según reportó el prestigiado periodista mexicano, Gibran Araige, el delantero mexicano no tiene en mente el retiro y en las próximas semanas se pudiera anunciar la salida del 'Chicharito' Hernández del 'Rebaño Sagrado'. Gibran aseguró que Hernández pretende ir al viejo continente para terminar su carrera profesional en Europa.

De igual manera, el reportero de TUDN aseguró que la directiva del club tapatío optó por dejarlo en libertad una vez termine su contrato a finales del Apertura 2025, debido al descontento de los directivos del equipo por los últimos comentarios efectuados por Hernández Barragán a través de sus redes sociales, causando tanto revuelo que atrajo comentarios negativos para la institución de Verde Valle.

uD83DuDC10??uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7Fhttps://t.co/OQ9nLgJxrO — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 12, 2025

El periodista afirmó que Hernández está buscando algún club en Inglaterra y pudiera llegar a principios del 2026; aunque no reveló equipo, sí confirmó que el 'Chicharito' estará militando en la EFL Championship, lo que es equivalente a la segunda división de la Premier League. Según comentó Araige, el motivo principal sobre la decisión que tomará Javier Hernández es para volver a estar cerca de sus hijos, los cuales viven en Londres.

Lo que es una realidad es que, desde su regreso al futbol mexicano, 'Chicharito' Hernández no ha podido establecer su mejor nivel, ya que se ha visto afectado por múltiples lesiones en el par de años que tiene con las Chivas; con el 'Rebaño', solo ha disputado 34 encuentros, con solo tres goles anotados y una asistencia, además de que, en las siete jornadas jugadas para las Chivas en el Apertura 2025, solo ha jugado 19 minutos, debido a una lesión en su pierna izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui