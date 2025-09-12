Diego Lopes y Jean Silva listos para hacer vibrar San Antonio con Noche UFC III

San Antonio, Texas.- El excontendiente al título, Diego Lopes, y Jean Silva serán los encargados de escribir el tercer capítulo de Noche UFC, evento que organiza la empresa para conmemorar el mes patrio de México. Aunque Guadalajara se tenía contemplada como la primera sede de la velada, por problemas con la arena, la función fue trasladada a San Antonio, Texas.

Antes de hacer vibrar al aficionado en la jaula, este viernes 12 de septiembre, el mexicano brasileño Diego Lopes marcó 146 libras, mientras que su rival registró 145.5 libras, así que ambos están listos para definir al próximo retador al campeonato mundial de peso pluma.

"Es la oportunidad que esperaba. Ganar aquí me pondrá más cerca de la pelea grande que busco", comentó el carioca que vive en Puebla, una vez que superó la báscula. Mientras que Silva, de 27 años, un striker por excelencia que ha acumulado varias victorias por nocaut, piensa lo contrario.

JEAN SILVA AND DIEGO LOPES FACE OFF FOR THE FIRST TIME uD83DuDC40uD83DuDD25 #NocheUFC pic.twitter.com/7h2Za46KCS — Championship Rounds (@ChampRDS) September 12, 2025

El integrante del equipo Fighting Nerds dejó en claro en entrevista que su agresividad será la clave de la noche, para quedarse con la victoria y ser él quien vaya por la corona. "Diego es muy bueno en el piso, pero yo voy a imponer mi ritmo desde el primer segundo", argumentó.

Presencia azteca

En tanto, en el choque coestelar, el mexicano David Martínez y el boricua Rob Font superaron la primera prueba que era la báscula. Este desafío es importante para el 'Doctor', pues en caso de ganar entraría al top diez de peso gallo, con tan solo dos peleas dentro de la UFC.

Este sábado otros cuatro peleadores mexicanos subirán al octágono en la función. Rafael García se medirá ante Jared Gordon, mientras que el invicto Santiago Luna debutará en la empresa de Dana White contra Le Quang, en un choque que promete grandes emociones.

Card y Horarios actualizados #NocheUFC



El evento empieza:

uD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDECuD83CuDDF9uD83CuDDEDuD83CuDDF3: 1pm

uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDEFuD83CuDDF2uD83CuDDF5uD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDE6: 2pm

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDE7uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4: 3pm

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDF5uD83CuDDFEuD83CuDDE7uD83CuDDF7: 4pm

uD83CuDDEAuD83CuDDF8: 9pm



Estelares 3hs mas tarde ? pic.twitter.com/UqrYAXeoIL — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) September 12, 2025

A su vez, Jesus Aguilar intentará volver al camino de la victoria cuando se mida a Luis Gurule. Finalmente, la mexicana Montserrat Rendón le dará la bienvenida a la brasileña Alice Pereira, en una de las peleas que abrirá las acciones en San Antonio.

Cartelera

Diego Lopes vs. Jean Silva - peso pluma

Rob Font vs. David Martínez - peso gallo

Rafa García vs. Jared Gordon - peso ligero

Kelvin Gastelum vs. Duston Stoltzfus - peso medio

Alexander Hernández vs. Diego Ferreira - peso ligero

Santiago Luna vs. Quang Le - peso gallo

José Medina vs. Dusko Todorovic - peso medio

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva - peso ligero

Tatiana Suárez vs. Amanda Lemos - peso paja

Jesús Aguilar vs. Luis Gurule - peso mosca

Zachary Reese vs. Sedriques Dumas - peso medio

Alessandro Costa vs. Alden Coria - peso mosca

Montserrat Rendón vs. Alice Pereira - peso gallo

Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko - Final TUF peso welter

Fuente: Tribuna del Yaqui