Eximportante jugador de los Yaquis de Obregón llega a los Algodoneros de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave han agregado poderío a su ofensiva, pues un jugador que se ha caracterizado por portar los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), cambia de aires y ahora militará con los Algodoneros de Guasave.

Se trata del puertorriqueño Anthony García, que fue confirmado por la directiva del conjunto de Sinaloa como su séptimo importado para enfrentar la temporada 2025-2026 del beisbol invernal de México, elemento que vendrá a aportarle una gran calidad al line-up del manager José Moreno.

García no es ningún novato; al contrario, es un jugador que ya ha demostrado su talento. Tan solo el año pasado fue el jugador más valioso en la liga de Puerto Rico; además, salió campeón con la novena de Indios de Mayagüez, siendo convocado también a la Serie del Caribe que se jugó en Mexicali.

Anthony García será refuerzo de los @AlgodonerosGsv

Tal y como ha sucedido con Yaquis, el boricua estará con Algodoneros hasta el 2 de noviembre, ya que se tendría que ir al siguiente día a su país para unirse al club de Puerto Rico que tiene sus derechos, pero cuando se vaya, ya estará en Guasave el patrullero Wynton Bernard, quien reportará tarde debido a que resolverá unos problemas personales.

Anthony García tiene también amplia experiencia en ligas invernales; ya portó los colores de Gigantes de Carolina e Indios de Mayagüez, mientras que en Venezuela estuvo con Leones de Caracas, así como en Yaquis de Ciudad Obregón en México, con quienes vio acción en las últimas dos temporadas entrantes.

En la Liga Mexicana de Beisbol igualmente ha pasado por varias organizaciones, pues en 2021 llegó a Mariachis de Guadalajara y después también pasó por Saraperos de Saltillo, Leones de Yucatán, Charros de Jalisco, Pericos de Puebla, Rieleros de Aguascalientes y viene de tener actividad con Tigres de Quintana Roo.

Imparable productor de Fernando Villegas para que inaugure la pizarra el boricua Anthony García



Presentado por @Salsa_Huichol pic.twitter.com/INyHb1pgUJ — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 20, 2024

Con los Yaquis, dejó un porcentaje de .303 en 19 compromisos, registrando 20 imparables, entre ellos cuatro dobles y dos jonrones, además de 10 carreras impulsadas, mientras que este año en el verano, tuvo cifras de .263, también con par de cuadrangulares y 15 remolcadas. Mientras que a nivel internacional, Anthony García ha representado a su país en cinco ocasiones en la Serie del Caribe, nombrado jugador más valioso en la del 2018, la cual se realizó en territorio tapatío.

Fuente: Tribuna del Yaqui