Judge supera a DiMaggio, Gil lanza 6 entradas sin hits y los Yankees vencen Red Sox

Boston, Estados Unidos.- Un larguísimo batazo de 468 pies de Aaron Judge salvó fácilmente el Monstruo Verde para el jonrón 362 de su carrera, Luis Gil lanzó seis entradas sin hits para vencer el viernes 4-1 a los Boston Red Sox y ayudar a Nueva York a ampliar su ventaja en la carrera por la ventaja de local en los playoffs de la Liga Americana.

Un día después de conectar dos jonrones para empatar a Joe DiMaggio en el cuarto lugar en la lista de jonrones de por vida de los Yankees, Judge conectó un cañonazo solitario en la primera entrada que fue el jonrón más largo en Fenway Park desde su vuelacercas de 470 pies en julio pasado.

A Monster Mash for Cap's 362nd Career Homer uD83EuDEE1#AllRise pic.twitter.com/BdPIrwI2lk — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

Nueva York puso el 2-0 en el tercer episodio después de que Ben Rice recibió la primera base por interferencia del receptor. Cody Bellinger siguió con un sencillo productor para anotar a Judge, quien había recibido una base por bolas.

Judge se regodea con su largo batazo

Gil (4-1) se fue con un juego sin hits intacto después de seis entradas y 93 lanzamientos, pero el relevista Fernando Cruz permitió un jonrón a Nate Eaton con un out en la séptima, uno de los dos hits de Boston. No ha habido un juego sin hits en las mayores esta temporada.

El jardinero es felicitado por el coach de tercera

Gil ponchó a cuatro y caminó a cuatro bateadores. También tuvo dos lanzamientos descontrolados y un balk. David Bednar lanzó la novena para su salvamento 23. Lucas Giolito (10-4) permitió dos carreras, una de ellas limpia, en cinco entradas y dos tercios.

Con este resultado, los Yankees abrieron una ventaja de un juego y medio sobre los Red Sox en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Americana, lo que les daría una ventaja potencial de local sobre Boston en la primera ronda de la postemporada.

Momento clave

Boston puso corredores en primera y segunda sin outs en el quinto, aún sin un hit. Con un out, avanzaron en un intento de doble robo que obligó a Gil a un balk. Pero Gil ponchó a Ceddanne Rafaela y luego hizo que Jarren Duran se alineara para terminar la entrada.

Estadística clave

Carlos Narváez ha sido sancionado por interferencia del receptor seis veces, la mayor cantidad en las mayores. El manager de los Yankees, Aaron Boone, pensó que también podría haber cometido uno en la primera entrada, pero los árbitros dictaminaron que Boone esperó demasiado para pedir una revisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui