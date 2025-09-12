La delegación mexicana firma su mejor actuación en un Mundial de Tiro con Arco

Gwangju, Corea del Sur.- El Campeonato Mundial de Tiro con Arco llegó a su fin este viernes 12 de septiembre en Corea del Sur, y la delegación azteca obtuvo una de sus mejores actuaciones de su historia, al quedar en el segundo lugar del medallero, solamente atrás del país sede.

Fueron en total tres medallas las que consiguió México: dos de oro y un bronce, con Andrea Becerra como la principal figura del país en la competencia, pues la tapatía estuvo presente en cada uno de los podios que se consiguieron en la justa internacional.

La primera medalla dorada fue gracias a Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo por equipos femeniles, pero en la modalidad de compuesto al vencer 236-231 a Estados Unidos, demostrando con esto que son de las favoritas en dicha categoría.

HISTORY FOR MEXICO! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! uD83CuDFF9



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

Más tarde, la propia Becerra, número uno del ranking mundial de Tiro con Arco y subcampeona en la edición de Berlín 2023, también se proclamó monarca individual con su triunfo de 147-146 sobre la salvadoreña Sofía Paiz. Con este resultado, la joven se convirtió en la primera mexicana que conquista un campeonato mundial en este deporte.

La cosecha mexicana y la jalisciense no se detendrían con dos, ya que la prueba de equipos mixtos también representó el tercer lugar del podio junto al coahuilense Sebastián García, luego de superar 158-157 a Wei Chang y Jou Huang de China Taipéi, para así concluir una maravillosa etapa de México en el máximo torneo.

Fue de esta manera que el representativo tricolor superó lo hecho el año pasado en Berlín, edición en la que se colgó tres medallas de plata y una de bronce, que le dieron la octava posición del medallero. Así que con esto, México en los dos últimos campeonatos mundiales ha podido quedar en el top.

Andrea Becerra el último mes: uD83CuDFAFuD83DuDD25



uD83EuDD47 Individual femenil en World Games

uD83EuDD47 Individual femenil en Campeonato Mundial

uD83EuDD47 Por equipos femenil en Campeonato Mundial

uD83EuDD48 Por equipo mixto en World Games

uD83EuDD49 Por equipo mixto en Campeonato Mundial



Cinco pruebas ha disputado, en las cinco… pic.twitter.com/gCQ0GdlNqn — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 9, 2025

Por otra parte, históricos de este deporte, como lo son Alejandra Valencia y Matías Grande, a diferencia de otras ediciones, ahora no pudieron subir al podio, por lo que en la categoría recurvo, el país no pudo conseguir una presea. El 2025 es histórico en el Mundial de la especialidad, ya que en cada uno de los torneos que se han celebrado; copas mundiales, torneos estatales, entre otros, se ha podido conseguir podios.

Fuente: Tribuna del Yaqui