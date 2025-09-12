La FIFA recibe más de 1.5 millones de solicitudes en un solo día para compra de boletos del Mundial 2026

Ciudad de México.- La fiebre por el Mundial de Futbol ya se siente en el mundo y aficionados, con apenas 24 horas de que la FIFA anunciara el registro para comprar boletos de la Copa Mundial 2026; se ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes procedentes de los 210 países miembros del máximo organismo de balompié. La edición más ambiciosa del torneo también será una de las más solicitadas en toda la historia.

La venta de entradas se dividirá en tres etapas

Sorteo de Preventa Visa: La primera, denominada Sorteo de Preventa Visa, comenzó el 10 de septiembre y finalizará el 19 de septiembre. Los interesados deben registrarse en FIFA.com/tickets, crear un FIFA ID y participar en el sorteo exclusivo para usuarios de tarjeta Visa, el único método de pago aceptado en esta fase. Los seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora para efectuar la compra. La venta comenzará el 1 de octubre.

Venta General: Disponible para todo el público y con más opciones de pago. Aunque las fechas exactas aún no se han confirmado, se espera que se habilite antes de finalizar el año.

Reventa Oficial: La tercera fase corresponderá a la reventa oficial, mediante una plataforma de la FIFA que permitirá a los aficionados revender sus boletos de manera segura y legal. Todos los accesos serán digitales, sin posibilidad de impresión ni venta en taquillas físicas.

Los precios dependen de la fase del campeonato y de la ubicación de los asientos. Para la ronda de grupos, los más accesibles rondan los 60 dólares, mientras que una entrada para la final puede superar los 6,700 dólares. También habrá paquetes de hospitalidad VIP, con acceso a zonas exclusivas, alimentos y bebidas ilimitadas, a partir de 1,358 dólares por persona. La FIFA implementará un esquema de precios dinámicos, ajustándolos de acuerdo con la demanda de cada encuentro.

El Mundial 2026 será el primero en jugarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en Monterrey. Se disputarán 104 partidos: 13 en México, 13 en Canadá y 78 en Estados Unidos, una distribución determinada por la infraestructura y el número de estadios certificados en cada nación.

Al término de la primera fase, la FIFA continuará con la asignación de boletos y abrirá nuevas oportunidades para quienes no resultaron seleccionados inicialmente. La expectativa es que se repartan más de cinco millones de entradas en esta edición histórica del Mundial, que apunta a superar marcas de asistencia y audiencia. La fiebre mundialista ya comenzó, y con ella la carrera por asegurar un asiento en el evento deportivo más grande del planeta.

