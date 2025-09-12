'La Maquina' se juega el invicto contra 'Los Tuzos'; dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Pachuca

Ciudad de México.- El Cruz Azul comenzó de una manera inmejorable el Apertura 2025, pues luego de siete encuentros no conoce la victoria, pero se enfrentará a otro conjunto que también se encuentra entre los líderes de la Liga MX; el Cruz azul se jugará su invicto ante los 'Tuzos' del Pachuca, encuentro perteneciente a la jornada 8 del actual torneo.

La Liga MX volverá a las acciones luego de un fin de semana sin actividad, pues las ligas se detuvieron por la fecha FIFA de septiembre; jugadores que militan en México y Europa fueron convocados por la Selección Mexicana para sus dos encuentros amistosos que marcaron el arranque de su preparación para la Copa del Mundo 2026. El conjunto 'Tricolor' se enfrentó a Japón y Corea del Sur, encuentros que terminaron empatados con una pobre actuación por parte del equipo azteca.

'La Máquina' se encuentra en tercer lugar en la tabla de la Liga MX y es el único club junto con las Águilas del América que aún no han sido derrotados; los dirigidos por Martín Anselmi acumulan cinco victorias, todas consecutivas, y dos empates en las primeras jornadas de la Liga MX. Con 17 puntos conseguidos, se encuentran empatados con el conjunto 'Azulcrema' en la tercera posición, pero los de Coapa mantienen mejor diferencia de goles.

Por su parte, el Pachuca marcha en la sexta posición, empatado con otros tres equipos; en los siete compromisos que ha tenido, ha logrado quedarse con la victoria en cuatro ocasiones, además de contar con un empate y dos derrotas. Su último partido fue contra las Águilas del América, encuentro que ganaron los de Coapa con marcador de dos goles a cero, en un compromiso que se realizó a puerta cerrada por la sanción impuesta al Estadio Ciudad de los Deportes.

Dónde ver el Cruz Azul vs. Pachuca del Apertura 2025

Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 17 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/Tubi

MAÑANA REGRESA CRUZ AZUL uD83DuDC99uD83DuDE82 pic.twitter.com/YFwMA2qx99 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 12, 2025

El último encuentro que se jugó entre las dos escuadras fue el 8 de febrero del 2025, encuentro perteneciente a la jornada 8 del Clausura 2025; ese día, 'La Máquina' se llevó la victoria con marcador de dos goles contra uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui