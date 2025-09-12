'La Tribu' presenta a su cuarto refuerzo extranjero; ligamayorista se une a Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los preparativos para la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico siguen su marcha; la mayoría de los clubes ya se encuentran realizando su pretemporada y en 'La Tribu' no es la excepción. El Club Yaquis de Obregón presentó a su cuarto refuerzo extranjero de cara a la campaña 2025-2026 del circuito invernal de beisbol en México y se trata de un joven con experiencia en MLB.

Una de las posiciones que Yaquis ha tratado de cubrir en las últimas temporadas son los jardines, realizando varios cambios en los que han intercambiado a patrulleros que lleguen a aportar tanto con el guante y a la defensiva; es por eso que el Club de Ciudad Obregón oficializó la llegada de Billy Cook, un joven que destaca por su versatilidad a la defensiva y gran poder con el madero.

Billy Cook es nacido en Layton, Estados Unidos, y cuenta con 26 años; se caracteriza por su capacidad para cubrir varias posiciones, especializado en los jardines central y derecho. En MLB, pertenece a los Pittsburgh Pirates, organización con la cual debutó en MLB durante la temporada del 2024, participando en 16 encuentros y conectando tres vuelacercas; también ha tomado algunos turnos en la campaña actual de Grandes Ligas.

De igual manera, cuenta con amplia experiencia en AAA con los Indianapolis Indians; durante este año, ha participado en 94 encuentros en las sucursales de los Piratas, acumulando 82 imparables, entre ellos ocho cuadrangulares y 19 extrabases; se ha robado 13 almohadillas y tiene 43 carreras producidas en 331 turnos oficiales, dejando un promedio de bateo de .248.

Billy Cook se convierte en el cuarto refuerzo extranjero confirmado para los Yaquis, uniéndose a los abridores cubanos Vladimir Gutiérrez y Odrisamer Despaigne, además del patrullero central Allen Córdoba, el cual se encuentra disputando la Serie del Rey con los Diablos Rojos del México.

'La Tribu' comienza su pretemporada el próximo lunes, 15 de septiembre, en el Estadio Yaquis; el club obregonense se mantendrá entrenando en dicho inmueble por una semana, antes de partir hacia Arizona, donde disputará la Mexican Baseball Fiesta, como parte de su preparación para la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui