Lanzador de White Sox vestirá los colores de Naranjeros en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo van por la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), por eso están apostando a fortalecer el equipo con la llegada de peloteros que tengan historial en el mejor béisbol del mundo: las Grandes Ligas.

Este viernes 12 de septiembre, la directiva del conjunto de la capital de Sonora anunció a Matt Foster como uno de los jugadores extranjeros que vestirán el jersey de la H en la temporada 2025-2026 de la LAMP. Este nuevo elemento reforzará el staff de pitcheo la próxima campaña.

Foster nació el 27 de enero de 1995 en Valley, Alabama, y se dio a conocer tras militar en la Universidad de Alabama y posteriormente fue firmado por los Chicago White Sox en 2016. Luego de pasar cuatro temporadas en sucursales, Foster debutó en MLB en 2020 cumpliendo con una buena temporada.

En esa ocasión, el estadounidense tuvo marca de 6-1 con 2.20 de efectividad, sumó 31 ponches a cambio de nueve bases por bolas en 28.1 innings que tuvo en uno de los equipos de mayor tradición en la Liga Americana de las Grandes Ligas. En total, Foster ha lanzado cuatro temporadas en el Big Show, donde tiene un récord de 9-5 en ganados y perdidos, 4.30 de efectividad, ha logrado dos rescates, acumula 119.1 innings con 117 'chocolates' y 44 bases por bolas.

Durante este 2025, Matt Foster tuvo actividad en Triple-A de los Arizona Diamondbacks (Reno) y en Liga Mexicana de Beisbol, hizo su debut en tierras aztecas con los Algodoneros de Unión Laguna; con esa escuadra logró marca de 3-0 con 0.66 en porcentaje de carreras limpias en 12 juegos; en 13 entradas y dos tercios de acción tiene 13 ponches.

Matt Foster se unirá al staff de relevo de Naranjeros, donde aportará su calidad para que Juan Gabriel Castro y compañía puedan cumplir con el objetivo, que es levantar la corona del beisbol invernal del país y viajar a Venezuela para disputar la Serie del Caribe.

Cabe destacar que este mismo viernes se llevó a cabo otro día de la pretemporada naranjera en el Fernando Venezuela. En esta ocasión se sumó a los entrenamientos el lanzador Wilmer Ríos luego de tener una gran temporada en el verano, proyectándose como uno de los mejores pitchers mexicanos.

#LaEntrevista “Llegar otra vez a Hermosillo, a este estadio para mí es una bendición”. uD83CuDF99?



Wilmer Ríos nos platicó su sentir al reportar a la Escuadra Naranja en su décimo año siendo parte de la organización. uD83CuDF4A pic.twitter.com/82R49jQTnF — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 12, 2025

Con la incorporación de Wilmer, son un total de 36 jugadores quienes ya entrenan con los Naranjeros de Hermosillo, a tan solo días de tener sus primeros partidos de exhibición en territorio estadounidense.

