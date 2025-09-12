Matthew Boyd guía en su victoria a los Chicago Cubs sobre los Tampa Bay Rays

Chicago, Estados Unidos.- A pesar de un rally en las primeras entradas para los visitantes, los Chicago Cubs supieron venir de atrás en la pizarra y vencieron a los Tampa Bay Rays con marcador de seis carreras contra cuatro; los Cachorros se siguen estableciendo en la segunda posición en la División Central de la Liga Nacional, llegando a las 84 victorias, algo que no ocurría desde la temporada del 2019.

El ganador del encuentro fue Matthew Boyd, el cual llegó a las 13 victorias en el año, posicionándose en el cuarto lugar de los líderes en el departamento del 'Viejo Circuito'; el zurdo lanzó cinco entradas completas, en las cuales le conectaron cinco imparables, uno de ellos cuadrangular, y permitió cuatro anotaciones, todas limpias, además de recetar un chocolate. Shane Baz cargó con el descalabro, pues solo lanzó 2.1 entradas, en las cuales permitió cinco carreras.

Tampa Bay fue el equipo que se adelantó en el marcador; en el arranque del encuentro, Chandler Simpson llegó a la primera almohadilla y avanzó a segunda con un wild pitch de Boyd, para que luego Yandy Díaz negociara una base por bola. Ya con dos hombres en circulación, Christopher Morel conectó su cuadrangular 11 del año, poniendo el marcador en tres carreras por cero.

A moment for Memo uD83EuDD79 pic.twitter.com/oKvvHKXUQ6 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 12, 2025

La ventaja les duró menos de dos entradas, pues en el cierre del segundo capítulo llegó el empate para los Cachorros; Nico Hoerner abrió la tanda con sencillo y avanzó a la segunda con roletazo de Moisés Ballesteros. Dansby Swanson rompió el cero para Chicago con un batazo de dos estaciones y luego terminó anotando con sencillo de Michael Busch; la del empate cayó con sencillo de Ian Happ.

Los Cachorros tomaron el liderato una entrada posterior, pues Nico Hoerner negoció una base por bola y llegó a la registradora con un triple de Moisés Ballesteros, el cual fue su batazo de tres estaciones en su carrera de MLB, que a su vez llegó a tierra prometida con un force out de Matt Shaw.

MO BALLER RBI TRIPLE!!! pic.twitter.com/0aTyL5NJik — Chicago Cubs (@Cubs) September 12, 2025

Los Rays se acercaron con un sencillo de Nick Fortes, mientras tenía a un compañero en la segunda almohadilla, y los Cubs volvieron a ampliar la ventaja con un cuadrangular solitario de Ian Happ.

Homer number 21 for Happer! pic.twitter.com/la6kwG4wxj — Chicago Cubs (@Cubs) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui