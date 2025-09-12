NFL: Finalmente, Mac Jones tiene su oportunidad de jugar con los 49ers

Santa Clara, Estados Unidos.- Cuatro años después de que los 49ers consideraran reclutarlo para ser su mariscal de campo franquicia, Mac Jones finalmente tiene la oportunidad de ser titular para San Francisco.

Jones está programado para reemplazar al lesionado Brock Purdy el domingo cuando los 49ers visiten a los New Orleans Saints, en un nuevo intento por reiniciar una carrera que tuvo un comienzo prometedor con New England antes de retroceder en las últimas temporadas.

Jones tendrá oportunidad de mostrar su valía

Me siento bendecido de estar aquí y realmente agradecido por las personas aquí que me han permitido volver a encarrilarme", dijo Jones el viernes. "Obviamente, hay mucho más que hacer y tengo que estar listo para este domingo y salir y divertirse. Me esforcé, así que eso es todo lo que puedes pedir, al menos date una oportunidad".

Jones tendrá una nueva oportunidad al menos durante una semana y posiblemente algunas más, con Purdy fuera de juego por una lesión en el dedo del pie que lo llevará semana a semana.

Jones ha impresionado a los 49ers desde que firmó un contrato de dos años en marzo, y eso se trasladó esta semana mientras dirigía la ofensiva del primer equipo toda la semana con Purdy fuera.

"Mac ha sido increíble", dijo el entrenador Kyle Shanahan. "Es el mismo esta semana que ha estado durante todo el campamento. Nuestro equipo realmente cree en él y nuestro equipo realmente lo disfruta. Hizo un gran trabajo esta semana en la práctica".

Jones y San Francisco estuvieron estrechamente vinculados antes del draft de 2021 después de que los Niners intercambiaron tres selecciones de primera ronda para obtener la selección general número 3. Shanahan estaba buscando reclutar a un mariscal de campo franquicia y estaba debatiendo entre Jones y Trey Lance antes de que San Francisco finalmente optara por Lance.

El movimiento fracasó ya que Lance luchó por mantenerse saludable y adaptarse al sistema de Shanahan. Hizo solo cuatro aperturas en dos temporadas antes de ser canjeado a Dallas por una selección de cuarta ronda en agosto de 2023, habiendo perdido el puesto titular ante Purdy, la última selección en el draft de 2022.

Purdy se perdería varias semanas por una lesión

Jones tuvo una sólida temporada de novato en Nueva Inglaterra, pero tuvo marca de 4-14 con 16 pases de touchdown, 20 intercepciones y un índice de pasador de 77.1 en 18 aperturas en las últimas dos temporadas para Nueva Inglaterra y Jacksonville.

Pero ahora tiene otra oportunidad de volver al nivel en el que estaba en 2021 cuando ayudó a los Patriots a llegar a los playoffs.

"He hecho esto muchas veces, eso no significa que seré genial de una forma u otra", dijo. "Simplemente significa que tengo un calendario y un sistema que sé que funciona para mí como titular y tengo que hacerlo esta semana".

Jones dijo que esa es una gran diferencia con respecto a la temporada pasada, cuando su primera apertura en lugar de un lesionado Trevor Lawrence en Jacksonville llegó en la Semana 10.

"Ese es un gran punto de él", dijo Jones. "Obviamente es fresco y, al igual que el año pasado, no jugué hasta el 10... Juego del año o lo que sea. No es que estés oxidado, pero es un poco diferente".

Adrián Martínez será elevado de la escuadra de prácticas para ser el mariscal de campo suplente el domingo. Martínez no ha aparecido en un juego de la NFL, pero pasó tiempo en el campamento con Detroit en 2023 y en el equipo de práctica con los New York Jets la temporada pasada.

Martínez fue el MVP de la UFL en 2024.

