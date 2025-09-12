"Nunca seré parte de Diablos": Benjamín Gil arremete contra los 'Pingos' en la Serie del Rey

Ciudad de México.- Benjamín Gil, el actual manager de Charros de Jalisco y la Selección Mexicana de Beisbol, no dudó en criticar el recibimiento que tuvo por parte de la afición, en el Estadio Alfredo Harp Helú durante los primeros dos compromisos de la Serie del Rey 2025, además de asegurar que jamás podría pertenecer a los Diablos Rojos del México y catalogar a sus seguidores como personas maleducadas.

La Serie del Rey 2025 tuvo sus dos primeros compromisos en la casa de los capitalinos; más de 42 mil aficionados se dieron cita a lo largo de los dos días de acción y los locales no decepcionaron, pues dominaron de inicio a fin ambos encuentros; el primer juego fue resuelto en las primeras entradas, con un ataque temprano por parte de los escarlatas, ya que en las primeras dos entradas, un rally de los Diablos bastó para sentenciar el resultado final.

El juego 2 fue más holgado todavía, concluyendo con un marcador apabullante de 12 carreras contra 1; el MVP del compromiso fue el panameño Allen Córdoba, pues se fue de 5-4 con cuatro carreras producidas y solo le faltó un doblete para completar su primer ciclo en el beisbol mexicano.

uD83DuDCA3uD83DuDCA5uD83DuDCA3uD83DuDCA5uD83DuDCA3uD83DuDCA5uD83DuDCA3uD83DuDCA5

uD83DuDD25uD83CuDDF5uD83CuDDE6El panameño Allen Córdoba fue el MVP del juego 2 de la final de verano, en una noche donde bateó de 5-4 con 2 carreras anotadas, 4 impulsadas y un cuadrangularuD83DuDE80 #PuroYaquisuD83CuDFF9 #YaquisEnVeranouD83CuDFDD pic.twitter.com/5zSfrTVRc2 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 12, 2025

Luego del out 27, se le cuestionó a Gil sobre el ambiente que prevaleció en el estadio; el polémico manager dijo que el Harp Helú no es un estadio que le impresione y catalogó a la afición escarlata como maleducadas por los insultos que recibió durante el juego dos. "Me da risa que sean maleducados y de lo único que me quedan ganas es de nunca ser manejador o parte de Diablos Rojos porque debe de haber respeto".

También, aseguró que los Charros de Jalisco cuentan con un mejor plantel que los Diablos Rojos del México y, a pesar de las dos derrotas, se dijo confiado en remontar la serie, ya que cumplirá la promesa realizada a la afición tapatía, asegurando que van a lograr ganar el campeonato.

La Serie del Rey 2025 de LMB se reanudará el sábado 13 de septiembre en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, los cuales llegan urgidos por conseguir la victoria, pues en caso de no ser así, se colocarán a un juego más de ser barridos por los Diablos Rojos del México, los cuales se encuentran en la búsqueda del bicampeonato.

Fuente: Tribuna del Yaqui