Regresa al Big Show: Los Detroit Tigers llaman al pitcher mexicano José Urquidy

Detroit, Estados Unidos.- Tras dos años de ausencia y de estar rehabilitándose de una cirugía Tommy John, el lanzador mexicano José Urquidy por fin está de regreso en las Grandes Ligas, pues este viernes 12 de septiembre, su nuevo equipo, los Detroit Tigers, lo han subido al roster principal.

El mazatleco no ve actividad desde el 2023, cuando precisamente defendía los colores de Houston Astros, y fue en este año cuando el conjunto felino decidió contratar al azteca, a pesar de que no estaba en condiciones para comenzar la campaña.

José Urquidy pasó sus primeras cinco temporadas como profesional en la MLB, con los Houston Astros, y apareció en 79 juegos, 70 como estelar. También registró 46 entradas y un tercio en 15 apariciones en postemporada.

RHP Sawyer Gipson-Long has been placed on the 15-day injured list with neck stiffness.



RHP Jose Urquidy has been activated off of the 60-day injured list and been added to the 28-man active roster.



To make room for Urquidy on the 40-man roster, RHP Beau Brieske has been… — Tigers PR (@DetroitTigersPR) September 12, 2025

El sinaloense lanzó por última vez en las mayores en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023, cuando el conjunto texano fue eliminado por los Texas Rangers. El nativo de Mazatlán se sometió a una cirugía en el codo derecho en junio de 2024.

Ante eso, los Astros colocaron al también seleccionado nacional en waivers después de esa temporada y firmó un contrato de un año con los de Detroit. Ya bajo esos colores, apareció en 10 juegos de rehabilitación de ligas menores con los Tigres antes de su convocatoria.

Cabe destacar que, para hacer espacio a Urquidy, los de la Liga Americana colocaron a Sawyer Gipson-Long en la lista de lesionados de 15 días debido a rigidez en el cuello. "El aumento de la velocidad fue bueno. El cambio estuvo un poco mejor. Sigue siendo bastante eficiente. Ese es un número bastante bueno para tres entradas. Me gusta lo que veo, y nos gusta lo que vemos", declaró el manager Hinch, hace un par de días, cuando ya se hablaba del ascenso del tricolor al primer equipo.

Entre las credenciales que tiene el ahora jugador de los Tigres está que es el primer pelotero nacido en México en jugar tres Series Mundiales. En el 2022 rompió el empate de más Clásicos de Otoño que tenía con Julio Urías, quien jugó en 2018 y 2020 con Los Ángeles Dodgers. El derecho tiene participación en la gran final de la MLB en 2019, 2021 y 2022, en que tiene marca perfecta de 3-0.

José UrquidyuD83CuDDF2uD83CuDDFD está de regreso en @MLB luego de más de un año fuera tras ser operado de su codo derecho.



Los @Tigers confiaron en él y lo firmaron solo por esta temporada. A partir de hoy, tendrá que demostrarle a los Tigres y al béisbol que está listo para continuar su carreras… pic.twitter.com/Aa3ahWwGco — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) September 12, 2025

Ahora el de Sinaloa llega a un gran equipo que se encuentra en primer lugar en su división, por lo que su cifra podría aumentar, si tanto él como sus compañeros siguen con ese ritmo y avanzan hasta la Serie Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui