Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford vencen a la báscula; se declaran listos para su pelea

Las Vegas, Estados Unidos.- La primera aduana para uno de los compromisos boxísticos más esperados del año ya fue librada, pues los protagonistas para la función del 13 de septiembre ya libraron su batalla con la báscula; Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford cumplieron con lo pactado y se declaran listos para la batalla en la división de los supermedianos.

Ambos pugilistas se enfrentarán en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo sábado, 13 de septiembre, y se espera que sea una de las funciones de box más concurridas en los últimos tiempos, con más de 65 mil personas presentes. El inmueble elegido se ubica en el Strip, la calle más famosa de la 'Ciudad que nunca duerme'; es casa del equipo de Las Vegas Raiders, perteneciente a la NFL, y es uno de los estadios con más tecnología en el país.

La tradicional ceremonia de pesaje se realizó en el Fontainebleau Las Vegas, un lujoso hotel que se encuentra en las periferias del estadio donde se tendrá la batalla dentro del encordado; la pelea está pactada para la división de los supermedianos, con un límite mínimo en las 160 libras y un máximo de 168 para que sea una pelea válida, y ambos pugilistas aprovecharon al máximo la estipulación.

Canelo Alvarez and Terence Crawford both just weighed in at 167.5 lbs uD83DuDC40 pic.twitter.com/7OdjJTJK0u — Happy Punch (@HappyPunch) September 12, 2025

Tanto el 'Canelo' como Crawford marcaron un peso idéntico de 167.5 libras, solo media libra por debajo en el tope de su división, dando muestra de que la pelea comenzó desde ya y ninguno de los dos subirá al ring con una ventaja y, a pesar de que el norteamericano tuvo que subir dos divisiones para enfrentar al jalisciense, el combate es de pronósticos reservados y se espera que sea la pelea más dura para los dos pugilistas en su carrera profesional.

108 combined Fights. Zero official knockdowns. A once-in-a-lifetime fight.



CANELO VS. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

SATURDAY, SEPTEMBER 13

6PM PT | 9PM ET#CaneloCrawford pic.twitter.com/VaxZd7X3dj — Netflix (@netflix) September 11, 2025

A pesar de que ambos han cumplido ya con el peso pactado, durante la tarde de hoy, 12 de septiembre, se tendrá una ceremonia pública de pesaje a las 19:00 horas (hora CDMX) para que los aficionados que realizaron el viaje tengan un primer acercamiento antes de que ambos pugilistas suban al ring y se pongan en juego los cinturones de las cuatro compañías más prestigiadas de boxeo en el mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui