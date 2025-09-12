Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terrence Crawford; horarios y dónde ver EN VIVO la 'Pelea del Año'

Las Vegas, Estados Unidos.- Todo está listo para la llamada 'Pelea del Año' entre el pugilista mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terrence Crawford; se pondrán en juego los cinturones de la categoría supermediano de los cuatro organismos más importantes en el mundo del pugilismo: la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea se llevará a cabo en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, equipo de futbol americano perteneciente a la NFL; el inmueble se encuentra ubicado en The Strip, la calle más importante de Las Vegas, Estados Unidos. El estadio es uno de los más avanzados del país y cuenta con una capacidad para más de 65 mil personas.

El boxeador jalisciense peleó apenas hace cuatro meses, cuando venció por decisión unánime a William Scull, y acumula seis victorias consecutivas desde que fue derrotado por Dmitry Bivol en 2022; el 'Canelo' tiene marca de 62-2-2, incluidos 39 nocauts, estableciéndose como el mejor libra por libra.

Terrence Crawford marcha invicto en su carrera como boxeador, pues tiene marca de 39 victorias en igual número de compromisos, acumulando 31 nocauts, y su último combate fue en agosto del 2024, cuando venció a Israil Madrimov por el campeonato del peso superwelter de la AMB.

La pelea se pactó para la división de los supermedianos, la cual establece un mínimo de 160 libras y un máximo de 168; la mañana del viernes 12 de septiembre se tuvo el pesaje oficial para el combate y ambos cumplieron con lo estipulado, marcando las 167.5 libras.

Horarios para la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford

Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Estados Unidos

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario de inicio de función: 19:00 horas.

Horario aproximado de pelea estelar: 21:30 horas (horario CDMX).

Dónde ver: Netflix

Cartelera principal completa

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez

Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Fuente: Tribuna del Yaqui