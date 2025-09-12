Truena el madero de Bryce Harper y guía a los Phillies en su victoria sobre los Royals

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies siguen con su paso arrasador en el último tramo de la temporada regular en la MLB; guiados por Bryce Harper y una gran actuación de Walker Buehler, los Phillies vencieron a los Kansas City Royals con marcador de ocho carreras contra una en el primero de la serie; con esta victoria para el conjunto de Philadelphia, llegan a 88 triunfos en el año y se encuentran a un juego de distancia del líder de toda la MLB, los Milwaukee Brewers.

El abridor veterano, Walker Buehler, consiguió su octavo triunfo en la actual campaña; lanzó por espacio de cinco entradas completas, en las cuales solo permitió cinco imparables, una carrera limpia y ponchó a tres rivales, mejorando su efectividad elevada, estableciéndola en 5.29. Michael Lorenzen sigue teniendo un mal 2025 en las Grandes Ligas y cargó con su derrota 11, contrastada con las cinco derrotas que ha conseguido.

Los maderos no se hicieron esperar y cayeron las primeras al marcador desde el inicio del encuentro; los Royals se adelantaron, luego de que Bobby Witt Jr. conectara un imparable y se robara la segunda almohadilla, llegando a la registradora por un imparable de Maikel Garcia. El empate llegó en el cierre de la segunda entrada, pues cuando los locales tenían casa llena con un hombre fuera, Rafael Marchán conectó elevado de sacrificio.

El cierre del tercer capítulo trajo más movimientos en el marcador, pues Kyle Schwarber comenzó la tanda negociando pasaporte, seguido por Bryce Harper, que conectó un cuadrangular hacia la banda contraria, dándole la ventaja a los Phillies, y Otto Kemp impulsó la tercer rayita de la entrada con un sencillo, luego de que Brandon Marsh conectara su segundo triple del año.

Friday Night Bryce pic.twitter.com/m0CemL9ve6 — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 12, 2025

La cuarta entrada volvió a mover la pizarra para los Phillies; Rafael Marchán, Harrison Bader y Kyle Schwarber ligaron batazos de dos estaciones, logrando dos carreras más a su causa. La segunda de los Royals fue impulsada por Bobby Witt Jr., con un roletazo que se quedó dentro del cuadro.

Las dos carreras restantes para los Phillies fueron impulsadas con un cuadrangular de Bryson Stott, poniendo el marcador definitivo de ocho carreras contra dos.

Fuente: Tribuna del Yaqui