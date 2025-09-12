Turquía y Alemania sacan boleto para la final del FIBA EuroBasket 2025

Riga, Letonia.- Uno buscará defender su corona y el otro tratará de conquistar su primer título cuando se midan en la gran final del FIBA EuroBasket 2025 el domingo en el Arena Riga.

Alemania y Turquía avanzaron al duelo por el oro después de ganar sus ocho compromisos en esta competencia, los germanos con una victoria de 98-86 sobre Finlandia y por 94-68 sobre el favorito Grecia, respectivamente.

Türkiye with a 26-point win over Greece in the Semi-Finals to advance to the #EuroBasket Final for the first time since 2001! pic.twitter.com/eHodKp9vr6 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Alemania, vigente monarca buscará medallas por cuarta vez después de ganar el oro en 1993, la plata en 2005 y el bronce en el EuroBasket más reciente antes de ahora en 2022. Los turcos, por su parte ganó la plata cuando fue anfitrión del torneo en 2001.

Ambas escuadras ya jugaron un amistoso antes de que comenzara este EuroBasket en la Supercopa DBB. Alemania ganó ese juego 73-71 el 15 de agosto.

Dennis Schroder (26 PTS, 12 AST, 5 REB) leads Germany to the Final, as they stay undefeated at #EuroBasket 2025. pic.twitter.com/hSKG562zZT — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Y en este EuroBasket, ninguno de los equipos ha perdido. Ambos traerán 8-0 en el enfrentamiento del domingo. El ganador será el segundo campeón invicto del EuroBasket en las últimas nueve instancias del torneo, uniéndose a Eslovenia en 2017.

A primera hora, Dennis Schröder anotó 26 puntos y agregó 12 asistencias para ayudar a Alemania a vencer a Finlandia y ganar su lugar en la final. El jugador de los Sacramento Kings hizo cuatro triples y acertó un perfecto 10 de 10 desde la línea de tiros libres. Franz Wagner agregó 22 puntos, incluidos triples consecutivos para ayudar a Alemania a construir su mayor ventaja en 49-30 en el segundo cuarto.

Schröeder lideró el ataque germano

Olivier Nkamhoua lideró a Finlandia con 22 puntos. Lauri Markkanen tuvo 16 puntos en 6 de 17 tiros para Finlandia, que estaba a seis al final del tercer cuarto, pero vio a Alemania alejarse.

Los turcos hicieron lo propio liderados por Ercan Osmani, quien anotó 28 puntos, Cedi Osman agregó 17. Pero la bujía del equipo resultó Alperen Sengun, que terminó con 15 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, mientras que Shane Larkin terminó con 14 puntos y cinco asistencias.

Giannis no pudo hacer nada ante la defensa de los turcos

Turquía abrió el juego con una racha de 12-0 que tomó solo 2:19 del segundo cuarto, subiendo 45-24 cuando terminó esa racha. Fue 49-31 en la mitad, con la principal diferencia de las pérdidas de balón. Grecia tuvo 12 en los primeros 20 minutos que se convirtieron en 17 puntos de Turquía; Turquía tuvo solo dos pérdidas de balón en la primera mitad, que se convirtieron en dos puntos para Grecia.

Kostas Sloukas lideró a Grecia con 15 puntos. Giannis Antetokounmpo se limitó a 12 puntos en 30 minutos; también capturó 12 rebotes para Grecia.

Fuente: Tribuna del Yaqui