Anthony Rizzo se retira de MLB; así fue el homenaje recibido por los Chicago Cubs

Chicago, Estados Unidos.- Luego de anunciar su retiro de los diamantes, luego de una exitosa carrera en MLB, Anthony Rizzo recibió un merecido homenaje en la casa del club que lo hizo ganador de su anillo de Serie Mundial; el Wrigley Field lució abarrotado para presenciar el regreso de su jugador franquicia en el final de su carrera como profesional de béisbol.

Apenas a inicios de semana, se anunció la sorpresiva decisión tomada por el nacido en Parkland, Florida, luego de 14 grandes temporadas en la MLB; Rizzo no contaba con algún contrato en la actualidad y su última campaña fue en el 2024 con los New York Yankees, a los cuales llegó a medio 2021, aunque sus mejores años los tuvo con los Chicago Cubs, con los cuales ganó una Serie Mundial, además de varios guantes de oro y ser convocado en tres ocasiones al Juego de Estrellas de MLB.

Acompañado del anuncio, se comentó que el primera base regresaría al Wrigley Field para recibir un merecido homenaje por la directiva de los Cachorros, durante el segundo encuentro de la serie entre los Cubs y los Tampa Bay Rays; es por eso que el inmueble lució en su máxima capacidad, pues todos los aficionados de la franquicia se querían despedir del pelotero que fue clave para romper la llamada 'Maldición de la Cabra'.

Rizzo saltó al diamante por última ocasión como jugador profesional, vestido con el jersey de los Cubs, el cual se encontraba firmado por niños que ha asistido con su fundación, la cual se encarga de apoyar a menores que han sido diagnosticados con cáncer. Acompañado por su esposa e hijo, Anthony subió a la loma de lanzadores y recibió una calurosa ovación, antes de efectuar el primer lanzamiento del encuentro.

Luego de que se cantara el play ball, se pudo observar a Anthony Rizzo entre la afición de los Cubs, pues se trasladó a las gradas del jardín izquierdo, donde permaneció durante la mayor parte del encuentro; Ian Happ, patrullero de Chicago, le hizo llegar una pelota y un billete de 100 dólares para que disfrutara de su primera cerveza como jugador retirado.

The love between Ian Happ and Anthony Rizzo uD83EuDD79 pic.twitter.com/wLdHsKuG3e — MLB (@MLB) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui