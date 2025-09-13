Calendario de pretemporada de Yaquis de Obregón; primeros partidos de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- Una nueva temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está en puerta y todos los equipos que conforman el circuito de beisbol invernal en México ya se encuentran preparando a sus elementos para el arranque de la campaña 2025-2026; los Yaquis de Obregón comenzarán su pretemporada el 15 de septiembre y sostendrán una serie de amistosos previo a la serie inaugural contra los Cañeros de Los Mochis.

La LAMP arrancará sus acciones el próximo 14 de octubre, con el partido inaugural entre las Águilas de Mexicali y la naciente escuadra de los Jaguares de Nayarit, mientras que el resto de equipos tendrán su primer compromiso durante los días posteriores; varios clubes se quedarán en sus ciudades para concretar su preparación y algunos otros, como 'La Tribu', se desplazarán hacia Estados Unidos para participar en la Mexican Baseball Fiesta.

La novena cajemense recibirá a los jugadores que fueron invitados a su campo de entrenamiento en el Estadio Yaquis a partir del próximo lunes, 15 de septiembre y ahí permanecerán por nueve días, antes de desplazarse hacia Arizona y comenzar los duelos del torneo de pretemporada. 'La Tribu' tendrá su primer duelo de preparación en contra de los Naranjeros de Hermosillo, el 25 de septiembre en Nogales, AZ.

El 26 de septiembre en Phoenix, tendrán su primer compromiso en contra del nuevo equipo en el circuito, el Tucson Baseball Team; un día después se medirán contra los Algodoneros de Guasave. Vuelven contra Naranjeros en días consecutivos, en Douglas y el Kino Veterans Memorial Stadium. Los últimos encuentros que se sostendrán en la pretemporada en Estados Unidos serán contra Hermosillo el 4 de octubre y el 5 contra Guasave.

Los encuentros entre los dos equipos sonorenses seguirán, pero ahora en tierras mexicanas; ambas escuadras compartirán cuatro encuentros como cierre de su pretemporada, alternando los compromisos en el Estadio Fernando Valenzuela a partir del 8 de octubre y finalizando los entrenamientos el 12 de octubre en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui