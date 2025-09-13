Diablos Rojos mantiene ventaja sobre Charros; hoy se reinicia la Serie del Rey 2025 de LMB

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol se ha cargado para un solo lado, pues el conjunto escarlata aprovechó la localía y, fiel a lo ocurrido a lo largo de toda la temporada regular, terminaron con la victoria con amplio margen en el marcador; los Diablos Rojos del México le propinaron un par de palizas a los Charros de Jalisco, los cuales llegan al Estadio Panamericano obligados a buscar la victoria.

La serie de campeonato de la LMB pintaba para ser una de las series más disputadas en los últimos años, pero los 'Pingos' siguen demostrando que son un conjunto que no se intimida, ya que acumulan 10 victorias consecutivas en Series del Rey, pues en su campeonato del 2014, barrieron en cuatro encuentros a los Pericos de Puebla y, en el título más reciente para los capitalinos, repitieron la dosis, ahora sobre los Sultanes de Monterrey.

Los Diablos Rojos se aprovecharon de un Luis Payán titubeante en el arranque del juego 1, pues en solo dos entradas hicieron un par de rallys que sentenciaron el rumbo del encuentro y, aunque en la quinta y sexta los Charros intentaron revertir el marcador, no les alcanzó y la pizarra concluyó con marcador de 8-4. Por el conjunto escarlata destacó Julián Ornelas con el madero, ya que produjo tres anotaciones.

Allen Córdoba se puso en los hombros a los capitalinos para el juego 2 de la Serie del Rey, ya que se fue de 5-4 y solo le faltó un doblete para completar el ciclo; el canalero terminó el partido con cuatro carreras producidas, apoyado por Carlos Pérez y Juan Carlos Gamboa, quienes cosecharon tres impulsadas, en el marcador final de 12 carreras contra una.

Posterior al encuentro, se observó a un Benjamín Gil desafiante en las conferencias de prensa, ya que recibió una serie de insultos por parte de la afición de Diablos Rojos, lo cual calificó como una falta de respeto y los llamó "maleducados", acrecentando el descontento por parte de los capitalinos.

La Serie del Rey 2025 se reanuda la tarde del 13 de septiembre, con el juego 3 desde el Estadio Panamericano, casa del conjunto jalisciense; por parte de los Charros de Jalisco se tiene programado a Luis Iván Rodríguez, mientras que los comandados por Lorenzo Bundy enviarán a la lomita a Brooks Hall. El play ball está previsto para resonar en Jalisco a las 18:00 horas (horario CDMX).

