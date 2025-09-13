El primer invitado; los Brewers sellan su boleto a la postemporada en MLB

Milwaukee, Estados Unidos.- Los Milwaukee Brewers comienzan a cosechar los primeros frutos de la gran temporada por la que atraviesan, al convertirse en el primer equipo de Grandes Ligas en asegurar un lugar en los playoffs.

De acuerdo con el portal de MLB, la derrota de los New York Mets por 3-2 ante los Texas Rangers el sábado selló al menos un comodín de la Liga Nacional para los Brewers, mientras se preparaban para jugar el sábado por la noche contra los Saint Louis Cardinals. Los Brewers, líderes de la División Central de la Liga Nacional, poseen el mejor récord en todas las mayores (90-58).

Esta viene a ser la séptima vez en las últimas ocho temporadas que los Brewers se clasifican para los playoffs, aunque no han ganado una serie de postemporada desde que llegaron al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018. Habían hecho un total de dos apariciones en postemporada de 1983 a 2017.

Yelich ha sido pieza clave del despuntar de Milwaukee

"Es una especie de cultura que hemos desarrollado aquí", dijo el toletero Christian Yelich el viernes después de la victoria de los Brewers sobre los Cardinals. "Se ha necesitado mucha gente para hacer eso, mucha consistencia en la cima, muchachos que se preocupan por ganar y ganar jugadores que han surgido. Muchos jóvenes han hecho un muy buen trabajo a lo largo de los años. Ha habido piezas que han entrado y salido, pero cada año encontramos nuestra identidad como equipo y encontramos formas de ganar".

El equipo ha tenido una gran campaña

Ahora, el siguiente paso para Milwaukee será buscar su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, así como el primer sembrado general de los playoffs.

El mejor resultado de la temporada regular de Milwaukee fue 96-66 en 2011. Los Cerveceros han hecho solo una aparición en la Serie Mundial, cuando estaban en la Liga Americana y perdieron ante San Luis en siete juegos en 1982.

Murphy ha realizado un gran trabajo con el equipo

"No estamos construidos como algunos de estos equipos campeones", dijo el manager Pat Murphy. "Puedo mencionar presupuestos si quieres. Eso a menudo indica jugadores superestrellas. No estamos construidos como los Filis. No estamos construidos como los Mets. No estamos construidos ni siquiera como los Cubs. No estamos hechos así. Estamos construidos con un grupo de muchachos que quieren salir y jugar con esa actitud de 'ganar esta noche'".

Fuente: Tribuna del Yaqui