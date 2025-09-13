El superlíder va por su séptima victoria consecutiva; dónde ver EN VIVO el Monterrey vs Querétaro

Querétaro, Querétaro. — La jornada 8 del Apertura 2025 seguirá su curso durante todo el fin de semana y uno de los encuentros que marcarán el fin de las actividades es el partido en el cual chocará el superlíder con uno de los últimos lugares en la tabla de posiciones; los Rayados de Monterrey buscarán su séptima victoria consecutiva en su incursión al Estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro.

La Liga MX se mantuvo en pausa durante una semana por el parón ocasionado por la fecha FIFA, en el que la Selección Mexicana disputó dos encuentros amistosos, como el inicio de su preparación para la Copa del Mundo 2026; los convocados por el 'Vasco', Javier Aguirre, se enfrentaron a Japón y Corea del Sur, resultando con empate ambos compromisos.

Los Rayados de Monterrey se encuentran como los líderes del torneo, superando a las Águilas del América y el Cruz Azul, que aún se mantienen invictos; 'La Pandilla' perdió su primer encuentro del Apertura 2025 contra el Pachuca y, a partir de ese partido, ha ligado seis victorias consecutivas, acumulando 18 puntos, superando por una unidad a los de Coapa.

Por contrapartida, los Gallos Blancos del Querétaro se encuentran en la posición 17, solo por encima del Puebla; el conjunto queretano solo ha concretado una victoria y un empate, contrarrestados por las cinco derrotas que acumula. Los Gallos Blancos tuvieron el peor arranque del torneo, ya que perdieron sus primeros cuatro encuentros, hasta llegar a la jornada 5, donde rescataron el empate contra el Atlas.

Horario para el Rayados de Monterrey vs Gallos Blancos del Querétaro del Apertura 2025

Estadio: Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro

Fecha: Domingo, 14 de septiembre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Caliente TV

La última ocasión que estas escuadras se enfrentaron fue el 16 de febrero, encuentro perteneciente a la jornada 8 del Clausura 2025; en esa ocasión, los Rayados de Monterrey golearon a los Gallos Blancos del Querétaro, con marcador de cuatro goles sobre dos.

