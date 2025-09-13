"Es muy importante en mi carrera"; 'Canelo' Álvarez se declara listo para la pelea con Crawford

Las Vegas, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford cumplirán su compromiso pactado para el 13 de septiembre, encabezando la primera función de boxeo en el Allegiant Stadium, uno de los inmuebles deportivos más avanzados y llenos de tecnología en todos los Estados Unidos.

El Allegiant Stadium es la casa para Las Vegas Raiders, equipo perteneciente a la National Football League (NFL), y también albergará la llamada 'Pelea del Año'; por primera ocasión desde la inauguración en el 2020, el estadio de futbol americano tendrá una función de boxeo y será el combate más esperado, pues se prevé que sea una noche llena de emociones dentro del encordado.

Álvarez Barragán fue el pugilista elegido para encabezar la primera cartelera en el estadio más innovador en todo el país, es por eso que se le cuestionó sobre cuáles eran sus impresiones de este hecho histórico; el 'Canelo' comentó sentirse contento y halagado de haber sido considerado para introducir al boxeo un inmueble tan imponente como el Allegiant. "Representa mucho para mí, es una pelea muy importante para mi carrera, es una pelea muy grande, me gusta estar involucrado en peleas grandes, representa mucho para mí y para mi país".

Take a look at the ring lights for Canelo vs. Crawford - they'll be lowered for Allegiant Stadium's first mega-fight.



Allegiant Stadium hosts three events within a 9-day span: UCLA vs. UNLV on Sept 6, Canelo vs Crawford on Sept 13, and Chargers vs Raiders on Sept 15.… pic.twitter.com/BXGVXmj5ZQ — Vegas Sports Today (@VegasSportsTD) August 29, 2025

Sobre su proceso de preparación, el tapatío comentó sentirse satisfecho por el trabajo desempeñado en los campos de entrenamiento y agradeció a todo su equipo por el trabajo realizado a lo largo de los dos meses de preparación. "La verdad que estoy contento con este proceso; las cosas pasan por algo, y con la misma disciplina, amamos lo que hacemos, y contento con lo que está pasando. Mi legado está ahí; seguir ganando seguirá creciendo".

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford será la noche del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium; ambos pugilistas vencieron la báscula, al marcar 167.5 libras, solo media libra por debajo del límite en los supermedianos. La función arrancará a las 19:30 horas (horario CDMX), con las peleas complementarias, y se espera que el 'Canelo' suba al ring en un horario cercano a las 22:00 horas.

