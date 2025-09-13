Escándalo en Venezuela; exjugador de Yaquis de Obregón y seis peloteros dan positivos a dopaje

Caracas, Venezuela.- Un escándalo se suscitó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, a pocas semanas del inicio de su temporada 2025-2026, pues se reveló una lista de siete peloteros que dieron positivo en las pruebas de control antidopaje, incluido un jugador estelar que perteneció a los Yaquis de Obregón.

Fue mediante un comunicado realizado desde las oficinas del Programa Antidopaje de la LVBP (PALVBP) que se confirmó que los resultados de las pruebas de control, realizadas en la temporada 2024-2025, fueron positivos para siete elementos activos, los cuales serán suspendidos para la siguiente temporada de la liga.

Uno de los nombres más llamativos dentro de la infame lista fue el exligamayorista William Astudillo, el cual también tuvo acción en la Liga Mexicana de Beisbol con los Saraperos de Saltillo y los Rieleros de Aguascalientes en el 2024; el pelotero que jugó con los Caribes de Anzoátegui será penalizado por 20 encuentros.

También se informó que el lanzador cubano, Yoanner Negrín, también dio positivo en las pruebas para mejorar el rendimiento; el derecho de 41 años fue el abridor estelar de Yaquis de Obregón durante la temporada 2018-2019 y también tuvo acción en el año 2021 con 'La Tribu' en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El nacido en La Habana, Cuba, defendió los colores de los Tigres de Aragua y será suspendido por 30 juegos.

Tyler Alexander, norteamericano que reforzó a los Navegantes del Magallanes, fue penalizado con 20 compromisos; Cristofer Ogando, de Magallanes, y Félix Paulino, de Bravos de Margarita, fueron suspendidos con 30 partidos y la sanción más severa fue para dos elementos de los Tigres de Aragua y Leones de Caracas: Omar Bencomo Jr. y Jhoulys Chacín se perderán 60 encuentros, pues ambos jugadores han sido reincidentes.

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional informó que los jugadores tienen hasta 24 horas luego de ser notificados para apelar la decisión, amparados en lo previsto en el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

Fuente: Tribuna del Yaqui