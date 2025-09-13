Hunter Brown tiene otra buena salida y los Astros derrotan a los Braves

Atlanta, Estados Unidos.- Los Astros le cayeron temprano al abridor de los Braves, Bryce Elder con seis carreras en los primeros tres episodios, apoyando una buena salida de Hunter Brown y Houston derrotó 6-2 a Atlanta para mantenerse empatado en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana con Seattle.

Brown (12-7) permitió solo cuatro hits y dos carreras en seis innings y un tercio, pero su efectividad aumentó ligeramente de 2.25 a 2.27, justo detrás del líder de la Liga Americana Tarik Skubal (2.26) de los Detroit Tigers. Admitió un jonrón de Matt Olson en la cuarta entrada que llegó a la segunda cubierta de las gradas del jardín derecho, viajando 424 pies.

El derecho Enyel De Los Santos, quien comenzó la temporada con Atlanta, relevó a Brown con dos outs en la séptima entrada y permitió un sencillo productor de Ha-Seong Kim antes de ponchar a Michael Harris II.

Christian Walker conectó un jonrón de dos carreras de 431 pies al jardín central en el tercero de tres carreras de Houston. Yainer Díaz tuvo tres hits para los Astros, que lideraban 6-0 después de tres entradas.

Walker observa el vuelo de la bola, tras su jonrón

El jardinero izquierdo novato de los Astros, Zach Cole, tuvo una base por bolas y dos ponches y se mantuvo sin hit. Cole impulsó cuatro carreras y tres hits, incluido un jonrón en el primer lanzamiento que vio en las mayores, durante su debut en la victoria del viernes por la noche por 11-3 sobre los Braves.

El mexicano Ramón Urías reemplazó al segunda base de los Astros, José Altuve, quien salió con molestias en el pie derecho en la tercera entrada. Altuve permaneció en el dugout de Houston.

Momento clave

El doble de dos carreras de Jeremy Peña al jardín izquierdo fue el gran hit en el segundo episodio de tres carreras de Houston. Los Astros agregaron tres carreras y cinco hits en el tercero.

Estadística clave

Elder (7-10) permitió seis carreras con 10 hits y tres bases por bolas en cuatro entradas y un tercio. Tuvo una efectividad de 1.37 en sus cuatro aperturas anteriores y había ganado sus últimas tres decisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui