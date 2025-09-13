IndyCar Series descarta a México como sede para un GP en 2026; Copa del Mundo los 'ahuyentó'

Ciudad de México.- Luego de fuertes rumores que indicaban que México sería considerado para albergar un Gran Premio en el Campeonato 2026 de la IndyCar, fue la misma categoría la que aclaró que no será posible, pues a pesar de que se intentó por todos los medios, la agenda deportiva en la CDMX se encuentra saturada por los eventos que rodean la próxima Copa del Mundo 2026, que tendrá como sede a la capital del país.

La IndyCar Series como tal jamás ha pisado el suelo azteca desde que se estableció en el 2011, pero por varios años, su predecesora llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez, incluso cerrando el campeonato. La última ocasión que la categoría de los Fórmulas estadounidenses estuvo en México fue durante el 2007, con la Champ Car World Series y el Gran Premio Tecate, teniendo como ganador a Sébastien Bourdais.

Es por eso que el piloto regio de Arrow McLaren, Patricio 'Pato' O'Ward, fue uno de los principales impulsores para el regreso de la categoría a tierras mexicanas; incluso, el subcampeón de IndyCar y piloto reserva de McLaren F1, aseguró que las negociaciones con los directivos de la IndyCar se encontraban muy avanzadas y era casi un hecho que México tendría un Gran Premio en 2026.

Fue mediante un comunicado en el portal oficial de la categoría que se informó el descarte de la llegada a México, al menos por el año siguiente. Mark Miles, presidente de la IndyCar Series, aseguró que durante más de un año se estuvo en pláticas con los administradores del autódromo y el promotor que albergará el Gran Premio en la CDMX, pero tuvieron que detener los planes por la ajustada agenda que imperará debido a la Copa del Mundo.

El impacto significativo de la Copa del Mundo del próximo año resultó ser demasiado difícil para garantizar un evento exitoso dadas las fechas disponibles para el verano. Deseamos competir en México; también queremos asegurarnos de que todos los involucrados sientan que las condiciones están dadas para planificar un fin de semana de carreras de clase mundial y altamente atractivo".

INDYCAR today announced an update on its 2026 schedule, confirming Autódromo Hermanos Rodríguez will not be part of next season’s calendar.



For more details, including perspective from CEO Mark Miles and Pato O’Ward, read below. — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 13, 2025

El piloto mexicano se lamentó de la decisión tomada por los directivos de la categoría, pero comentó estar de acuerdo, ya que el plan que se está realizando es para garantizar la visita de la IndyCar por varios años, y aseguró que se mantendrá firme en insistir que se haga realidad lo antes posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui