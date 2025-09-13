¡Le hicieron el feo! Marco Barrera fue 'sacado' de la pelea 'Canelo' vs Crawford; sería analista

Las Vegas, Estados Unidos.- Los ojos del mundo deportivo están depositados en 'La Ciudad que Nunca Duerme', pues se tendrá la pelea de box más esperada del año; Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford se subirán al encordado, poniendo en juego los cinturones del campeonato supermedio de las cuatro compañías de box más prestigiadas del mundo: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea será en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, equipo perteneciente a la NFL; el inmueble se encuentra ubicado en The Strip, la calle más famosa de Las Vegas, Estados Unidos, y recibirá a más de 65 mil personas para presenciar la electrizante pelea. La transmisión a nivel mundial estará a cargo de la plataforma de streaming Netflix, la cual cuenta con los derechos exclusivos, por lo que ninguna televisora podrá emitir el combate, tanto en directo como en diferido.

Una de las mayores incógnitas es sobre cuáles serían las voces que darían vida a la transmisión de la cartelera, pues Netflix tendría que recurrir a analistas de diversas televisoras para que comentaran el combate entre el mexicano y el estadounidense. Uno de los comentaristas más populares en México es el exboxeador y campeón mundial Marco Antonio Barrera, el cual se pensaba que estaría dentro de los nombres elegidos.

En entrevista con David Faitelson, el expugilista confesó que sí fue buscado por la organización de la pelea y llegaron a un acuerdo, antes de ser dejado de lado sin motivo. "Nos citaron en Las Vegas, firmamos el contrato; mi hijo, que es el que se encarga de mis contratos, de hablar y todo, me habló y me dijo: "Papá, van tres correos que estoy mandando a la empresa y no me contestan, ¿Qué vamos a hacer?".

Cuando recibió respuesta por parte de la compañía, se llevó la sorpresa de que había sido relegado de su puesto, inhabilitando el acuerdo que habían firmado; según relató Marco Antonio, no le proporcionaron los motivos de tan radical decisión, solo le comentaron que fue la mesa directiva la que decidió que no formara parte, sin aclarar si había sido gente del 'Canelo' o sus promotores.

Fuente: Tribuna del Yaqui