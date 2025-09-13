Max Fried se coloca como líder de triunfos en MLB con la victoria de los Yankees sobre Red Sox

Boston, Estados Unidos.- Los New York Yankees vencieron en calidad de visita a los Boston Red Sox, con marcador de cinco carreras contra tres; Max Fried sigue siendo la pieza clave para los 'Bombarderos del Bronx', pues consiguió su victoria 17 del año, posicionándose como el líder de ese departamento en todas las Ligas Mayores.

El zurdo de Santa Mónica, Estados Unidos, ya empató su mejor marca personal en los nueve años que tiene siendo lanzador de la gran carpa, pues durante la temporada 2019, mientras pertenecía a los Atlanta Braves, logró 17 victorias; el as de los Yankees lanzó 5.1 entradas y permitió nueve imparables, incluido un cuadrangular, y permitió solo dos carreras, además de ponchar a seis rivales y otorgar dos bases por bola.

Los Yankees aprovecharon la apertura del primer inning para poner las primeras rayitas en el marcador; Trent Grisham inició la tanda siendo golpeado, Ben Rice conectó un doble de terreno y Aaron Judge negoció un pasaporte, llenando las almohadillas. Cody Bellinger rompió el cero con un elevado de sacrificio y Jazz Chisholm Jr. se trajo la segunda anotación con un sencillo a los jardines.

Jazz brings home Judge uD83DuDC4A pic.twitter.com/aTqyWKD1fC — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

El mismo Jazz Chisholm JR. fue el encargado de las dos siguientes anotaciones para la novena neoyorquina; en el tercer capítulo conectó un sencillo cuando Aaron Judge se encontraba en la segunda almohadilla y en la quinta entrada, puso el marcador en 4-0 con su cuadrangular 29 del año y su tercera carrera impulsada del juego.

All that Jazz uD83CuDFB7 pic.twitter.com/JBk29Iqpo7 — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

Alex Bregman rompió el cero para los Red Sox, con un cuadrangular que pegó en el poste de foul por la barda del jardín izquierdo. Una entrada después, Connor Wong conectó un sencillo a los jardines con Nate Eaton enviado a tierra prometida; en el cierre del octavo capítulo, cayó una más con cuadrangular solitario del mexicoamericano Jarren Duran, poniendo la diferencia en el marcador a una sola carrera.

Jarren Duran comes off the bench and makes it a 1-run game in Boston uD83DuDC40 pic.twitter.com/gJLbWFMj74 — MLB (@MLB) September 13, 2025

La quinta para los Yankees fue producida con un batazo de dos estaciones de Cody Bellinger, que envió a la registradora al 'Juez'; David Bednar se apuntó su salvamento número 24 del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui