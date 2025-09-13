Mets en picada; sufren octavo revés en fila y peligra su pase a los playoffs

Nueva York, Estados Unidos.- En una noche en la que Juan Soto alcanzó un hito al convertirse en apenas el tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 40 jonrones, 30 robos y 100 bases por bolas en una temporada, los Mets también se acercaron a una hazaña mucho más dudosa.

Un sencillo de Wyatt Langford rompió el empate ante el cerrador All-Star Edwin Díaz con dos outs en la novena entrada, y los Texas Rangers superaron a los tambaleantes New York Mets para una victoria por 3-2.

La derrota fue la octava consecutiva para los Mets, su racha más larga desde 2018. Continuó una caída precipitada para Nueva York (76-73), que tenía la mejor marca de las Grandes Ligas de 45-24 hasta el 12 de junio, pero ingresó el sábado solo medio juego por delante de San Francisco en la carrera por el último lugar en los playoffs de la Liga Nacional.

Estamos aquí para lograr nuestro objetivo final", dijo el manager Carlos Mendoza. "Si la temporada ha terminado en este momento, no creo que estemos allí. Así que tenemos que ponernos en marcha aquí rápido. Ese es el resultado final. Tenemos que hacer el trabajo, punto. Ha pasado demasiado tiempo".

Mendoza sabe que hay mucho trabajo por hacer

Desde 1994, solo dos equipos han tenido marca de 45-24 o mejor en 69 juegos y no lograron clasificarse para la postemporada. Los Boston Red Sox de 2002 y los Seattle Mariners de 2003 ganaron 93 juegos, pero se quedaron fuera cuando solo un comodín por liga avanzó a los playoffs.

"Tenemos todo lo que necesitamos para llegar hasta el final", dijo Soto, quien firmó un contrato de 765 millones de dólares con los Mets menos de dos meses después de que llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el año pasado. "Lo único es que seguimos perdiendo partidos. No sé qué más hacer en este momento".

Soto reconoce que necesitan jugar mejor

El dominicano ha sido uno de los pocos puntos brillantes en los últimos ocho juegos, un lapso en el que está bateando .313 con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y cuatro bases robadas. Es el cuarto jugador en la historia del equipo en registrar una temporada de 30/30 y el quinto en conectar 40 jonrones.

Soto, Barry Bonds (1996, 1997) y Jeff Bagwell (1997, 1999) son los únicos jugadores de Grandes Ligas con 40 jonrones, 30 robos y 100 bases por bolas en una temporada.

José Siri se poncha en la cuarta entrada ante Rangers

Los Mets han hablado a menudo en las últimas semanas sobre su experiencia saliendo de hoyos. Nueva York tuvo un comienzo de 24-35 el año pasado, pero tuvo el mejor récord en el beisbol el resto del camino antes de llegar a los playoffs en el último día de la temporada.

