Mexicano Alejandro Kirk se viste de héroe en remontada de los Blue Jays ante Orioles

Toronto, Canadá.- El receptor mexicano Alejandro Kirk conectó un elevado de sacrificio para remolcar la carrera del despegue en la parte baja de la novena entrada y los Toronto Blue Jays remontaron para vencer el sábado 5-4 a los Baltimore Orioles.

Toronto, líder de la Liga Americana, perdía por 4-2 en la parte baja de la novena entrada antes de remontar para conseguir su victoria 45 por remontada, la major marca de las Grandes Ligas.

This is your Captain speaking:



We're currently sitting at a cruising altitude of a season-high 24 games over .500! #WALKOFF pic.twitter.com/66WRTNpHaC — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 13, 2025

Con uno fuera, Daulton Varsho se embasó con un sencillo al lanzador Keegan Akin y avanzó a segunda en error de tiro a primera del mismo pitcher. El cubano Yennier Canó (3-7) entró para enfrentar a Ernie Clement, quien conectó un sencillo para poner corredores en las esquinas. El bateador emergente Joey Loperfido remolcó a Varsho con un sencillo y Andrés Giménez conectó otro imparable para empatar el marcador 4-4.

Los jugadores de Toronto celebran con el mexicano

Luego, George Springer se embasó en una interferencia del receptor para llenar las bases antes de que Kirk conectara un elevado profundo al jardín central que permitió a Loperfido descolgarse hasta la registradora con la carrera del triunfo.

El tijuanense había ingresado al juego como bateador emergente en la octava entrada, y respondió con sencillo productor de la segunda rayita de los canadienses. Con sus dos producciones, el mexicano llegó a 67 carreras remolcadas en la campaña y dejó su porcentaje de bateo en .287.

Kirk volvió a vestirse de héroe para los Blue Jays

Addison Barger de Toronto conectó un jonrón solitario, su vigésimo y los Blue Jays mejoraron a 49-25 su récord en casa, deleitando a una multitud de 42,461 espectadores. Braydon Fisher (6-0) lanzó una entrada para la victoria. El salvamento desperdiciado fue el quinto de Canó.

Dylan Beavers de Baltimore recibió tres bases por bolas. Tiene 20 pasaportes gratis en los primeros 23 juegos de su carrera. Se espera que el lanzador derecho Shane Bieber (2-1, 4.30 ERA) abra por los Blue Jays el domingo. Baltimore no había nombrado a un titular.

Fuente: Tribuna del Yaqui