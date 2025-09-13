Phillies vencen a los Royals y están a un paso de asegurar su pase a la Postemporada 2025

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies están a un paso de convertirse en el segundo equipo invitado a la Postemporada 2025 de la MLB; los Phillies vencieron a los Royals con marcador de ocho carreras contra seis, ligando seis triunfos consecutivos, con una gran actuación de Kyle Schwarber, que se sigue estableciendo como un claro candidato para llevarse el galardón de MVP de la Liga Nacional.

El mexicoamericano Taijuan Walker se apuntó su quinto triunfo del año, luego de un arranque adverso en la actual campaña; el derecho tuvo una mala salida, pero fue respaldado por la ofensiva de Philadelphia, pues en las cinco entradas que lanzó, le conectaron siete imparables, incluidos dos cuadrangulares, y le anotaron cuatro carreras, todas ellas limpias, además de ponchar a tres rivales.

Los Royals se hicieron sentir desde el primer inning, con tres carreras que fueron una dura losa para los locales; Vinnie Pasquantino conectó un doblete y fue enviado a la registradora con un sencillo de Maikel Garcia. Salvador Pérez puso el esférico en órbita con el primer cuadrangular del encuentro.

Salvy smash No. 299! uD83DuDCA5 pic.twitter.com/2Wq5Qbb4PI — Kansas City Royals (@Royals) September 13, 2025

La ofensiva de los Phillies acortó la distancia en el cierre del mismo primer inning: Harrison Bader comenzó la tanda con un indiscutible y fue seguido por Kyle Schwarber, el cual negoció pasaporte; ambos terminaron anotando con un batazo de dos estaciones de Brandon Marsh.

En la apertura del tercer encuentro se vivió un capítulo histórico en la carrera del receptor venezolano Salvador Pérez; 'Salvy' conectó su segundo cuadrangular del encuentro, pero esto representó llegar a los 300 vuelacercas y las mil carreras producidas en su trayectoria por MLB.

What a moment for Salvador Perez uD83DuDC4F



He collects his 300th career home run AND 1,000th career RBI on one big swing! pic.twitter.com/Z6DeL2XXgN — MLB (@MLB) September 13, 2025

Kyle Schwarber se encargó de empatar el encuentro con su cuadrangular 51 del año, llegando a las 125 carreras impulsadas, y Nick Castellanos mandó al frente en la pizarra a su novena. Las carreras restantes para los Phillies fueron impulsadas por Otho Kemp, Schwarber y Brandon Marsh con un cuadrangular solitario en el cierre de la fatídica séptima entrada.

