Presea histórica para México; Uziel Muñoz gana la medalla de plata en el Mundial de Atletismo

Tokio, Japón.- Una medalla histórica entre los atletas mexicanos se consiguió en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en Tokio, Japón; Uziel Muñoz se subió al segundo peldaño del podio en impulso de bala, al imponer una nueva marca entre los aztecas que han asistido a las justas mundialistas de la especialidad.

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 se convierte en la edición 20 de estas competencias; es celebrado en Tokio, Japón, a partir del sábado 13 de septiembre hasta el domingo 21 del mismo mes en el Estadio Olímpico de Japón y se celebra bajo la organización de World Athletics y la Federación de Atletismo. Dentro de la competencia, se tienen pruebas de velocidad en individual y relevo, pruebas de fondo, salto de altura, longitud, lanzamiento de bala, disco, martillo, jabalina y demás disciplinas.

En las pruebas de calificación, Muñoz se posicionó en el lugar número nueve, con una marca de 20.77 metros, superando el corte de eliminación con .39 metros; la sesión la encabezó el neozelandés Tom Walsh con un lanzamiento de 27.74 metros, seguido por los estadounidenses Adrian Piperi y Ryan Crouser.

LA EMOCIÓN DEL ÚLTIMO IMPULSO

Ya en la ronda final, Crouser hizo valer su estatus de favorito, ya que es el actual ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, así como portar el récord mundial en dicha justa, y también contaba con la presea dorada de la justa mundial anterior; el norteamericano logró un lanzamiento de 22,34. El mexicano se perfiló a su sexto y último intento con la consigna de superar sus marcas en rondas anteriores.

Muñoz efectuó un impulso de 21.97 metros, lo que le bastó para acceder a la medalla de plata, convirtiéndose en el primer atleta latinoamericano en subir al podio, además de establecer una nueva marca para los atletas mexicanos que han asistido a una justa mundialista de atletismo.

Uziel Muñoz no recibió apoyo gubernamental para asistir al Campeonato Mundial

Un par de semanas antes de que la delegación mexicana partiera hacia tierras niponas, el atleta que se encontraba clasificado en primera posición en México reveló que fue notificado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo que no estaba contemplado para realizar el viaje y que, en caso de que el atleta quisiera asistir, tenía que financiar por sus medios el viaje y hospedaje.

